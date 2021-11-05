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"На Байрактарах не остановимся": в Генштабе предупредили оккупантов о мощном ответе на агрессию

5 ноября 2021, 07:11
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Вооруженные силы Украины готовы к применению артиллерии в случае необходимости, заявил начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала.

Байрактар, Bayraktar, беспилотник, БПЛА
26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе / Reuters

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что в случае угрозы со стороны России на Донбассе ВСУ применят все имеющееся оружие, а не только беспилотники Bayraktar.

"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактары". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал начальник Генштаба ВСУ в эфире политического шоу Право на владу 4 ноября на канале 1+1.

Шаптала также отметил, что ВСУ готовы к применению артиллерии в случае необходимости.

"Если нужно будет применить артиллерию, то применим артиллерию и другое оружие", - добавил он.

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Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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