Украина с Bayraktar на Донбассе и решение по СП-2: эксперт объявил о пакте Меркель-Путина в Европе

Германия и Россия стали союзниками, а Европа начинает жить в условиях пакта "Меркель-Путина" – эксперт / ВВС

Обеспокоенное заявление ФРГ в связи с вынужденным применением ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе, положительный отчет по вопросу сертификации Северного потока-2 и игнорирование положения статьи 274 Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС относительно атомной энергии указывают на то, что Германия стала союзником России. Европа начинает жить в условиях "пакта Меркель-Путина", а сотрудничество Берлина и Москвы будет только укрепляться. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики и безопасности Михаил Гончар.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что существует три ключевых признака превращения ФРГ теперь уже в союзника РФ. Такую логику развития события показывают процессы, которые произошли на днях.

"Германия — это уже не просто партнер России, а фактически ее союзник. Не гибридный. Контуры этого союзничества вчера-позавчера проявились особенно откровенно", - считает эксперт.

По его словам, первым фактором является реакция Германии на обострение российско-украинского конфликта на Донбассе. В Берлине заявили об обеспокоенности тем, что Украина вынужденно применила Bayraktar в отношении противника.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", — по заявлению МИД ФРГ", - отметил Гончар.

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Вторым моментом, как утверждает он, является предоставление Минэкономики ФРГ официального отчета немецкому регулятору о том, что сертификация проекта СП-2 не несет энергетической угрозы Европу.

"Министерство экономики и энергетики Германии представило немецкому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза", - добавил Гончар.

Третий пункт – игнорирование одного из положений Ассоциации Украины и ЕС, предполагающем сотрудничество сторон в вопросах газа и безопасности поставок.Читайте такжеУ России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

"Берлином проигнорировано положение ст. 274 "Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны": "Стороны должны прилагать усилия для содействия использованию инфраструктуры передачи и хранения газа и, в случае необходимости проводить консультации друг с другом или координировать свои действия по развитию инфраструктуры. Стороны должны сотрудничать в вопросах, касающихся торговли природным газом, устойчивого развития и безопасности поставок", - резюмировал он.

Эксперт указал, что Европа уже начинает жить в реалиях "пакта Путина-Меркель", а российская сторона в таких условиях даже не будет отрицать нахождение своих войск на Донбассе.

"Число пунктов можно продолжать ретроспективно. Сути это не изменит. Шило вылезает из мешка. При таких обстоятельствах Путину уже даже не стоит прибегать к "аргументам" типа "ихтамнет". Итак, Европа начинает жить в новых реалиях российско-германского пакта Путина-Меркель", - подчеркнул Михаил Гончар.

Применение БПЛА на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября рассказал о том, что ВСУ подняли в воздух беспилотник Bayraktar и нанесли удар по позициям российских гибридных войск "ДНР" в ответ на обстрелы военных Украины в районе населенного пункта Гранитное. В результате была уничтожена вражеская пушка.

В ВСУ подтвердили использование Bayraktar в ходе военного конфликта на Донбассе. По данным украинских военных, российские боевики 26 октября применили гаубицы Д-30 с целью обстрела войск Украины в районе Гранитного. Двое военных ВСУ получили ранения, один из них погиб. Приказ применить Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Во Франции и Германии выразили обеспокоенность обострением военного конфликта на Донбассе и применением ВСУ беспилотников Bayraktar. Они призвали стороны к стабилизации ситуации в зоне конфронтации.