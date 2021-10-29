УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина с Bayraktar на Донбассе и решение по СП-2: эксперт объявил о пакте Меркель-Путина в Европе

29 октября 2021, 06:06
Прослушать новость
Остановить

Германия превращается в настоящего союзника России, считает Михаил Гончар.

Меркель Путин
Германия и Россия стали союзниками, а Европа начинает жить в условиях пакта "Меркель-Путина" – эксперт / ВВС

Обеспокоенное заявление ФРГ в связи с вынужденным применением ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе, положительный отчет по вопросу сертификации Северного потока-2 и игнорирование положения статьи 274 Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС относительно атомной энергии указывают на то, что Германия стала союзником России. Европа начинает жить в условиях "пакта Меркель-Путина", а сотрудничество Берлина и Москвы будет только укрепляться. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики и безопасности Михаил Гончар.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что существует три ключевых признака превращения ФРГ теперь уже в союзника РФ. Такую логику развития события показывают процессы, которые произошли на днях.

"Германия — это уже не просто партнер России, а фактически ее союзник. Не гибридный. Контуры этого союзничества вчера-позавчера проявились особенно откровенно", - считает эксперт.

По его словам, первым фактором является реакция Германии на обострение российско-украинского конфликта на Донбассе. В Берлине заявили об обеспокоенности тем, что Украина вынужденно применила Bayraktar в отношении противника.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", — по заявлению МИД ФРГ", - отметил Гончар.

Реклама

Вторым моментом, как утверждает он, является предоставление Минэкономики ФРГ официального отчета немецкому регулятору о том, что сертификация проекта СП-2 не несет энергетической угрозы Европу.

"Министерство экономики и энергетики Германии представило немецкому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза", - добавил Гончар.

Третий пункт – игнорирование одного из положений Ассоциации Украины и ЕС, предполагающем сотрудничество сторон в вопросах газа и безопасности поставок.Читайте такжеУ России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

"Берлином проигнорировано положение ст. 274 "Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны": "Стороны должны прилагать усилия для содействия использованию инфраструктуры передачи и хранения газа и, в случае необходимости проводить консультации друг с другом или координировать свои действия по развитию инфраструктуры. Стороны должны сотрудничать в вопросах, касающихся торговли природным газом, устойчивого развития и безопасности поставок", - резюмировал он.

Эксперт указал, что Европа уже начинает жить в реалиях "пакта Путина-Меркель", а российская сторона в таких условиях даже не будет отрицать нахождение своих войск на Донбассе.

"Число пунктов можно продолжать ретроспективно. Сути это не изменит. Шило вылезает из мешка. При таких обстоятельствах Путину уже даже не стоит прибегать к "аргументам" типа "ихтамнет". Итак, Европа начинает жить в новых реалиях российско-германского пакта Путина-Меркель", - подчеркнул Михаил Гончар.

Применение БПЛА на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября рассказал о том, что ВСУ подняли в воздух беспилотник Bayraktar и нанесли удар по позициям российских гибридных войск "ДНР" в ответ на обстрелы военных Украины в районе населенного пункта Гранитное. В результате была уничтожена вражеская пушка.

В ВСУ подтвердили использование Bayraktar в ходе военного конфликта на Донбассе. По данным украинских военных, российские боевики 26 октября применили гаубицы Д-30 с целью обстрела войск Украины в районе Гранитного. Двое военных ВСУ получили ранения, один из них погиб. Приказ применить Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Во Франции и Германии выразили обеспокоенность обострением военного конфликта на Донбассе и применением ВСУ беспилотников Bayraktar. Они призвали стороны к стабилизации ситуации в зоне конфронтации.

viber
Европа новости Германии Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2 Михаил Гончар новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Украина с Bayraktar на Донбассе и решение по СП-2: эксперт объявил о пакте Меркель-Путина в Европе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник"Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" Россия хочет дожать Европу своим газовым ломомРоссия хочет дожать Европу своим газовым ломом Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тираниейБеларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией

Последние новости

07:01

Бизнесу ФРГ не нужна Украина и ее ГТС, однако США и силы на Западе будут бить по СП-2, – эксперт

06:35

Дмитрий Разумков рассказал о создание новой политсилы в Раде: "Будем объединяться" Видео

06:06

Украина с Bayraktar на Донбассе и решение по СП-2: эксперт объявил о пакте Меркель-Путина в Европе Видео

06:00

Всплеск недовольства: почему в Украине продолжаются нападения на активистов мнение

05:40

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

Реклама
04:35

Почему вредно есть некоторые орехи - ответ диетолога

04:13

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

03:27

Эксперт объяснила, можно ли злоупотреблять быстрыми перекусами

03:26

Как убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший Сеть

02:49

Ученые назвали дешевое лекарство, которое снижает риск COVID-госпитализации Видео

01:50

Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

01:09

Специалист пояснила, какая еда мешает спать ночью

00:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

00:11

Добрый вечер, я - диспетчер: рецензия на фильм "Французский вестник"

28 октября, четверг
23:56

Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина

23:32

Чем полезна клюква и сколько ее можно есть - ответ эксперта

23:23

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

23:06

Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Видео

22:58

В Украине существенно возросла реальная зарплата - Госстат

22:35

"Кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары" : рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо" Видео

Реклама
22:27

"Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам

22:26

В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима Видео

21:45

"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

21:33

Facebook меняет название на Meta Видео

21:14

"Реанимации не способны забрать всех": инфекционист рассказал о реальной ситуации в больницах Видео

21:04

Жуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти Видео

20:54

Контрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

20:11

Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха

20:02

Только родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницу Видео

20:00

Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС актуально

19:29

Очередная "мажорная" авария в Харькове: жертва отлетела на встречную полосу

19:26

ДТП в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, что происходило в авто перед аварией Видео

19:24

Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

19:18

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

19:08

Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа Видео

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста Видео

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

Реклама
17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять