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МИД Турции призвал Украину не использовать название "турецкий Байрактар"

31 октября 2021, 14:23

Запрет на использование названия объясняется тем, что в Украине это оружие нельзя называть турецким только из-за факта покупки.

Байрактар, Bayraktar, беспилотник, БПЛА
МИД Турции призвал Украину прекратить использование названия "турецкий Байрактар" / Reuters

Украина должна прекратить использовать выражение "турецкий Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", – сказал Чавушоглу, его цитирует издание ABC Gazetesi.

По его словам, запрет на использование названия объясняется тем, что в Украине это оружие нельзя называть турецким только из-за факта покупки.

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

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"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – сказал министр.

Отметим, Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины также Катару, Азербайджану и Польше.

Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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