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Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

12 декабря 2021, 11:02
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Ударные дроны Anka превышают беспилотники Bayraktar по всем характеристикам, сказал Алексей Арестович.

Беспилотник анка
Беспилотник Anka оснащен средствами для нейтрализации ПВО / yeniakit.com.tr

Украина и Турция строят под Киевом завод, на котором запустят производство дронов Anka – реактивных беспилотников нового поколения. БПЛА будут оснащены украинскими двигателями и турецкой авионикой. Первая продукция должна появиться уже в конце 2022 года. Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что украинско-турецкое предприятие уже строится в Василькове, под Киевом. Там будут производить тяжелые беспилотники, которые являются в том числе и перехватчиками.

"Завод строится сейчас в Василькове. Он будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka - тяжелые беспилотники. В том числе, украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и т.п.", - отметил Арестович.

Также он добавил, что дроны Anka представляют собой следующее поколение беспилотных летательных аппаратов после Bayraktar.

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Читайте такжеКонтрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к Киеву"Реактивные, не поршневые, а реактивные. БПЛА, превышающий Bayraktar по всем характеристикам", - сказал Арестович и подчеркнул, что планом предусмотрен выпуск такой продукции на заводе в Василькове уже в конце 2022 года.

Справка

Беспилотник Anka

Anka – это семейство беспилотных летательных аппаратов, которые были разработаны турецким предприятием Turkish Aerospace Industries (TAI). Такие беспилотники оснащены специальными средствами, направленными на нейтрализацию ПВО. Стандартный БПЛА включает в себя 8 управляемых противотанковых ракеты Roketsan Cirit, или же 4 управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.

Применение силами ООС беспилотника Bayraktar на Донбассе

ВСУ 26 октября применили БПЛА Bayraktar в ходе военного конфликта России и Украины на Донбассе. Незаконные российские вооруженные формирования совершили обстрел позиций ООС из гаубиц Д-30 в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения, один из них погиб. Украинская армия по приказу главнокомандующего войсками Залужного открыла ответный огонь по позициям противника, в результате чего была уничтожена вражеская пушка.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотники Bayraktar находятся не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах Украины. По его словам, украинские войска готовы применить такие дроны в любое время суток и в боевых условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ использовали Bayraktar с целью защиты территории своего государства. Киев не проводит операцию по военному наступлению на Донбассе и отвечает противнику в рамка договоренностей по прекращению огня.

viber
Алексей Арестович новости Украины Офис президента
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