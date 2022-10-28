ПВО от союзников снизит угрозу от оккупантов с неба для Украины - генсек НАТО

Йенс Столтенберг / коллаж фото УНИАН

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ в крайней степени успешно реагирует на удары оккупантов с воздуха, а помощь от западных союзников в постепенном режиме будет восстанавливать украинские системы ПВО. Об этом чиновник заявил в интервью проекту Conflict Zone портала Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее ‒ сейчас активизируются союзники", ‒ утверждает генсек НАТО.

Столтенберг отдельно напомнил журналистам по поводу недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T. А также еще вспомнил об обещаниях официального Вашингтона и некоторых западных союзников США предоставить ВСУ новые системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним после недавней встречи в формате "Рамштайн".

Генсек НАТО убежден ‒ предоставленная странами Запада военная помощь в первую очередь сыграла серьезную роль в том, что РФ так и не сумела установить господство в воздухе над районами Украины. И это, считает Столтенберг, всерьез повлияло на военные успехи ВСУ в целом.

"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умения украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые они уже имели. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая система сейчас демонстрирует, что Германия поставляет Украине действительно важные мощности. Их значение в будущем будет только расти", ‒ подытожила она.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

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