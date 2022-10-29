Оккупанты пытались прорваться на север страны - Госпогранслужба

Российские оккупанты пытались прорваться на север Украины / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытались прорваться на север Украины. На Северщине две группы российских военных хотели провести разведку. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки противника", - говорится в сообщении.

Еще днем оккупанты пытались разведать позиции украинских военных с помощью беспилотника. Наши защитники сразу открыли огонь и сбили дрон.

Две группы наземной разведки пытались подойти к наблюдательным постам ВСУ. Их вовремя заметили и остановили.

Угроза наступления России на Киев

В Министерстве внутренних дел предупреждали, что если Россия снова будет атаковать Украину с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по оккупантам прямо на границе. Российские захватчики в таком случае понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Россия может бросить на Киев группировку войск, которую она создает в Беларуси. По его мнению, в скором времени оккупанты наступать не смогут. Атака может произойти ближе к Новому году.

Замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов говорил, что войска РФ могут попробовать пойти в атаку на западе границы между республикой Беларусь и Украиной.

Однако целью захватчиков может быть не Киев, а перерезание путей логистики, по которым украинское государство получает военную помощь от Запада.

Другие новости: