УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пытались прорваться на север страны - Госпогранслужба

29 октября 2022, 10:26

Украинские защитники остановили продвижение вражеских военных.

российские военные, российские оккупанты, ВСУ, война в Украине
Российские оккупанты пытались прорваться на север Украины / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытались прорваться на север Украины. На Северщине две группы российских военных хотели провести разведку. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки противника", - говорится в сообщении.

Еще днем оккупанты пытались разведать позиции украинских военных с помощью беспилотника. Наши защитники сразу открыли огонь и сбили дрон.

Две группы наземной разведки пытались подойти к наблюдательным постам ВСУ. Их вовремя заметили и остановили.

Угроза наступления России на Киев

В Министерстве внутренних дел предупреждали, что если Россия снова будет атаковать Украину с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по оккупантам прямо на границе. Российские захватчики в таком случае понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Россия может бросить на Киев группировку войск, которую она создает в Беларуси. По его мнению, в скором времени оккупанты наступать не смогут. Атака может произойти ближе к Новому году.

Замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов говорил, что войска РФ могут попробовать пойти в атаку на западе границы между республикой Беларусь и Украиной.

Однако целью захватчиков может быть не Киев, а перерезание путей логистики, по которым украинское государство получает военную помощь от Запада.

Другие новости:

война в Украине вторжение России вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:28

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольше

10:26

Оккупанты пытались прорваться на север страны - ГоспогранслужбаВидео

10:14

Кремль рассматривал ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину – SpiegelВидео

10:10

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

10:04

Хотели идти в наступление: ВСУ уничтожили около 300 российских оккупантов точечным ударомВидео

Реклама
09:55

Россия исчерпывает свои ресурсы, Украина скоро войдет в Белгород и Курск - ЧорновилВидео

09:32

В Севастополе громкий "хлопок", оккупанты перекрыли бухтуВидео

08:50

Повоевал 3 дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из ВолгоградаВидео

08:33

"Оборонительная операция идет по плану": Залужный назвал 4 ключевые задачи для ВСУВидео

08:24

Имитация ядерного удара, позиционные бои и призрак переговоровмнение

08:17

ВСУ мощно "насыпали " врагу": на юге уничтожены 3 склада с боеприпасами и более 3 десятков солдатВидео

07:44

Врет о достижениях: Россия преувеличивает свои "успехи" под Бахмутом - ISWВидео

06:16

Десатанизацию необходимо провести в главном кубле дьявола – в Кремлемнение

05:57

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

03:30

Сара Джессика Паркер прогулялась со взрослым сыном

03:20

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

03:05

Врежет неожиданная аномалия: украинцам назвали даты резкого скачка температурыВидео

02:45

Военный эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов отступления из ХерсонаВидео

02:23

Гороскоп на ноябрь  2022 для Раков: проблемы с деньгами, кризис и знаки ВселеннойВидео

02:01

"Солнцеподобная": звезда Женского Квартала в пикантном корсете "ослепила" своим сиянием фанатов

Реклама
01:35

Россия снова атакует Украину ракетами: астролог назвала области, которые окажутся под огнемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 31 октября – 6 ноября: Водолеям – подсказки судьбы, Рыбам - деньги

00:51

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

00:02

Оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона: Арестович раскрыл подробности о ситуации в БахмутеВидео

28 октября, пятница
23:45

Контратака ВСУ на Луганщине: спецназ ГУР разгромил гарнизон РФ, взял пленных и трофеиВидео

23:22

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в УкраинеВидео

22:58

Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условиеВидео

22:56

"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцевВидео

22:48

В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

22:44

Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по РоссииВидео

22:24

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК ВагнераВидео

22:06

В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктовВидео

22:00

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киевамнение

21:55

РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"Видео

21:29

"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позицийВидео

21:15

The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овациейВидео

20:57

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассуВидео

20:44

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружиеВидео

20:37

Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания "блэкаута"Видео

20:33

Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койкуВидео

Реклама
20:10

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

19:59

Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из СШАВидео

19:57

Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погодаВидео

19:40

Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявление с начала войны в Украине

19:27

"Шальная пуля": в Крыму загадочно погибла ТОП-пропагандистка РФ из "пула Путина"Видео

19:11

Анатолий Анатолич жестко высмеял крокодильи слезы предательницы Регины Тодоренко

18:52

Гороскоп на ноябрь 2022: Львов ждет счастливый и прибыльный месяцВидео

18:51

Завершение войны и новый президентский срок для Путина: СМИ раскрыли планы КремляВидео

18:30

"Боевые комары атакуют россиян": Небензя заговорил о новой "угрозе" для РФ

18:22

Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять