Первое, что пришло на ум: Чорновил объяснил, почему Россия пугает мир "грязной бомбой"

Путин использует "грязную бомбу" как шантаж для принуждения к переговорам - Чорновил / Коллаж УНИАН, kremlin.ru

Заявления России о "грязной бомбе" - это психологическая атака. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Все эти вещи - и ЗАЭС, и ядерное тактическое оружие, и "грязная бомба" - это попытки запугать мир и стимулировать его к тому, чтобы он заставлял Украину пойти на договоренности с РФ. То есть это - классика терроризма низкого уровня. Даже не государственного терроризма - это не Иран", - считает Чорновил.

Чорновил добавляет, что в данном случае россияне запустили страшилку с "грязной бомбой", как первое, что пришло на ум. "То есть они как террористы ищут то, из-за чего их бы стали бояться. Потому что когда террориста перестают бояться, у него возникает критическая ситуация", - пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас россияне занимаются запугиванием двумя элементами. Первый и более древний - ЗАЭС, то есть они пробуют припугнуть мир тем, что атомная станция будет взорвана под чужим флагом.

"В РФ даже не очень скрываются, что это сделают они, но хотят показать, что обвинят в этом Украину. Продолжаются обстрелы, все видят, что стреляют "свои" с левого, оккупированного РФ берега. Но обратите внимание на то, как русские стреляли по ЗАЭС. Как сказал один из экспертов: "Чтобы было страшно, но не больно". То есть попадания очень близки к реактору, но на том расстоянии, где прямого вреда это не нанесет. Поэтому, на мой взгляд, пока это - страшилка", - говорит Чорновил.

И добавляет, что "грязная бомба" используется террористами на массовых акциях, и разрушения от нее не столь существенны.

"Нет понятия "грязной бомбы" как крупного средства стратегической работы - этим занимаются не государства, а группы террористов. Это - бомба, которую можно пронести в портфеле, она облеплена радиоактивными изотопами и взрывается, а в рамках, скажем, стадиона происходит радиоактивное поражение... Просто в городе, где люди разбежались во время воздушной тревоги, "грязная бомба" эффекта не дает в принципе - ее эффект настолько минимален, что никому даже в голову не пришло бы о таком фантазировать", - подытожил Чорновил.

Как сообщал Главред, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия использует угрозы применения оружия массового уничтожения, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге.

Также Владимир Путин присоединился к вымышленным рассказам о том, что у Украины якобы есть "грязная бомба", и Киев, дескать, "готов ее применить". По его словам, в украинском государстве якобы появляется "черный рынок", из-за чего "злодеи", мол, могут получить в свои руки ПЗРК и высокоточное оружие.

Угрозы применения "грязной бомбы" - новости: