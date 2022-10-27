РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – Мусиенко

Но в мире видят и понимают, что именно Россия повышает градус эскалации, говорит эксперт.
Россия использует угрозы, что она может применить оружие массового уничтожения, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге. Еще одним инструментом, который страна-агрессор пытается использовать с такой целью, является шантаж "грязной бомбой".
Только оккупанты не прямо заявляют, что могут ее использовать, а намекают на это своими вбросами в информпространство фейков о возможности применения такого оружия Украиной. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.
"Вот этим на самом деле и вызваны такие заявления – россияне, фактически, шантажируют и угрожают применением различных видов оружия массового уничтожения в случае, если украинские войска будут приближаться или непосредственно находиться в Херсоне. И это, фактически, чуть ли не единственный инструмент в РФ для того, чтобы максимально тянуть время", – поясняет эксперт.
Он отметил, что РФ пытается сдержать контрнаступательные действия украинских войск на юге и таким образом оттянуть там свое поражение. Выигранным временем оккупанты пытаются воспользоваться для того, чтобы устраивать переправы через Днепр и перебрасывать ими мобилизованных.
России пришлось пойти на такой шантаж, потому что она видит свое скорое поражение на Херсонщине и возможную потерю Херсона, говорит Мусиенко.
"Мы можем констатировать, что Россия видит свое далеко неблагоприятное положение. Они понимают, что всё-таки, пусть не через несколько дней или неделю, но перспективы потери Херсона сохраняются", – отмечает эксперт.
Но в мире это всё понимают и видят, что именно Россия повышает градус эскалации, добавил Мусиенко.
Фейк России о "грязной бомбе" в Украине
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.
Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия.
Ранее Мусиенко отметил, что если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса. НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам.
Также Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.
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