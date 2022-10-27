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РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – Мусиенко

27 октября 2022, 04:50

Но в мире видят и понимают, что именно Россия повышает градус эскалации, говорит эксперт.

Владимир Путин, Александр Мусиенко, украинские военные, ВСУ
РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – Мусиенко/ Генштаб ВСУ, Facebook, kremlin.ru

Россия использует угрозы, что она может применить оружие массового уничтожения, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге. Еще одним инструментом, который страна-агрессор пытается использовать с такой целью, является шантаж "грязной бомбой".

Только оккупанты не прямо заявляют, что могут ее использовать, а намекают на это своими вбросами в информпространство фейков о возможности применения такого оружия Украиной. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Вот этим на самом деле и вызваны такие заявления – россияне, фактически, шантажируют и угрожают применением различных видов оружия массового уничтожения в случае, если украинские войска будут приближаться или непосредственно находиться в Херсоне. И это, фактически, чуть ли не единственный инструмент в РФ для того, чтобы максимально тянуть время", – поясняет эксперт.

Он отметил, что РФ пытается сдержать контрнаступательные действия украинских войск на юге и таким образом оттянуть там свое поражение. Выигранным временем оккупанты пытаются воспользоваться для того, чтобы устраивать переправы через Днепр и перебрасывать ими мобилизованных.

России пришлось пойти на такой шантаж, потому что она видит свое скорое поражение на Херсонщине и возможную потерю Херсона, говорит Мусиенко.

"Мы можем констатировать, что Россия видит свое далеко неблагоприятное положение. Они понимают, что всё-таки, пусть не через несколько дней или неделю, но перспективы потери Херсона сохраняются", – отмечает эксперт.

Но в мире это всё понимают и видят, что именно Россия повышает градус эскалации, добавил Мусиенко.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия.

Ранее Мусиенко отметил, что если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса. НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам.

Также Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.

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