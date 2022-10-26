Польский Сенат признал российскую власть террористическим режимом / https://ua.depositphotos.com

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ "террористическим режимом". Об этом сообщается на официальном сайте польского парламента

"Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом", — говорится в сообщении сената Польши, опубликованном на официальном сайте.

Такое решение парламента связано с началом Россией войны в Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны "признать власть Российской Федерации как террористический режим".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял - путинская Россия ставит перед собой цель расширения границ и считает постсоветские государства своей собственностью.

Под ударом страны-агрессора, как говорит украинский лидер, могут оказаться Молдова, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

До того президент Зеленский не раз говорил, что если России удастся захватить Украину, она пойдет на Запад. По его словам, украинское государство уже продемонстрировало Москве свою силу, и теперь западному миру следует показать сильную позицию.

До того бывший премьер-министр Польши Радослав Сикорский заявлял, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки для защиты государства от российской военной агрессии.

Он напомнил о неоднократном нарушении Москвой Будапештского меморандума, в рамках которого Украина в 1994 году отказалась от ядерных вооружений в обмен на признание своей государственности в рамках границ 1991 года.

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