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Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие, чтобы она защитилась от нападения РФ – Сикорский

12 июня 2022, 08:19

Россия нарушила Будапештский меморандум, поэтому западный мир может сделать ответный шаг, считает Радослав Сикорский.

Ядерное оружие, Сикорский
Украина отдала ядерное оружие, чтобы получить независимость в границах 1991 года - Сикорский / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Украина в 1994 году в рамках Будапештского меморандума отдала свой ядерный потенциал и взамен стала независимым государством в рамках границ, которые были установлены во времена СССР. Россия нарушила данный меморандум, поэтому Запад мог бы предоставить Киеву ядерное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил депутат Европейского парламента Радослав Сикорский.

В эфире канала Эспрессо бывший министр обороны Польши, экс-глава польского МИД напомнил, что Украина 28 лет назад отказалась от ядерного оружия в обмен на независимость государства в границах 1991 года в рамках Будапештского меморандума.

По его словам, поскольку Россия неоднократно нарушала свои обязательства, Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки для защиты своей независимости.

"После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и взамен стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум, и поэтому Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия может применить ядерное тактическое оружие. По словам гаранта, мировые политики уже готовятся к такому возможному сценарию. Угрозы Москвы могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путина отстранит от власти "сама жизнь", а Россию в недалеком будущем ожидает распад. Как полагает чиновник, Россию нужно полностью разоружить, чтобы она никому не угрожала. Речь идет, в том числе, о лишении ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что угроза ядерного удара со стороны России присутствует. Однако если Россия, которая признает то, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на такой шаг, конфликт будет носить совсем другой характер.

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