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Срочное совещание G7 из-за Украины: Зеленский сделал мощное заявление

11 октября 2022, 17:14

Зеленский назвал шаги, которые мир должен применить к Россие из-за ракетных атак про Украине.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

11 октября началось срочное совещание глав стран Большой семерки (G7).

В нем принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Совещание началось в 16:09 (по киевскому времени).

Президент Украины в своем выступлении отметит, что на уровне всей G7 и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично.

"Если Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, надо заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста", - говорит Зеленский.

По словам президента, именно такие шаги могут приблизить мир.

"Они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны. Надо признать и очевидный факт: с этим руководителем России, не имеющим будущего, не может быть и диалога", - добавил Зеленский.

"Разговоры могут быть либо с другим руководителем России-который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, – либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир – и этот человек в Москве", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал неотложные потребности Украины

Президент рассказал лидерам Большой семерки, что Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

"Важно, чтобы мы имели достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на "Рамштайне" я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T. Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - сказал он.

Стоит отметить, что лидеры государств G7 проводят срочное совещание с Зеленским из-за массированных ракетных ударов россиян по территории Украины 10 октября.

Владимир Зеленский

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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