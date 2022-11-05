'Путин перешагнет через красную линию': Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружия

Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружия / Фото Reuters, УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины является "красной линией", которую нельзя переходить.

Об этом канцлер ФРГ сказал во время выступления на съезде партии СДПГ в Берлине, сообщает Tagesschau.

Как отметил Шольц, сейчас на международном уровне остается беспокойство, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

"Не разрешено, это неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет предел, который нельзя переходить", - заявил он.

Кроме того, немецкий лидер отметил, что во время своего визита в Китай, который состоялся накануне, президент КНР Си Цзиньпин также заявил, что ядерные угрозы РФ безответственные и очень опасные.

Как пишет информационное агентство, Шольца многие критикуют за то, что он совершил визит в Пекин. В свою очередь глава правительства ФРГ отреагировал на это, пояснив, что он ездил убедить председателя КНР выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине. По его словам, это было достаточной причиной для поездки.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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