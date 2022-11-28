УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украине нужна мощная ПВО, чтобы страна не погрузилась в темноту – стратег Минобороны Австрии

28 ноября 2022, 10:10

Силы обороны Украины достигают успехов на оперативном уровне, но РФ бьет по стратегическим объектам, оставляя людей без света и воды, отметил Маркус Райснер.

ПВО Украина, ракета РФ, свет
Украина через несколько недель может остаться без света, если не будет сильного ПВО - эксперт / Коллаж АрміяInform, Минобороны РФ, УНИАН

В Украине нужно построить мощную противовоздушную оборону, чтобы страна уже через несколько недель не погрузилась в полную темноту. Украинские войска успешно продвигаются на поле боя, однако агрессор Россия в любой момент может ударить по стратегической инфраструктуре, чтобы оставить людей без воды и света. Об этом заявил стратег Министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер.

В интервью ZDF он рассказал о том, что Украина может оказаться полностью в темноте, если в стране не будет построена мощная ПВО. Есть риск прекращения работы критической инфраструктуры.

"Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная темнота, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать", - объяснил ситуацию Райснер.

По словам представителя австрийского Минобороны, у ВСУ есть успехи на оперативном уровне, но Россия продолжает бить по стратегической инфраструктуре. Гражданское население остается без света и воды.

Оккупант Россия может в любой момент наносить удары по инфраструктуре, о чем свидетельствует пример Херсона – город освобожден, однако наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

"Дело в том, что России пока удалось сохранить импульс на стратегическом уровне, и этот импульс означает: когда россияне решат, будет волна атак против Украины", - подчеркнул австрийский полковник Маркус Райснер.

Ракетные удары России по Украине

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что агрессор Россия в любой момент может нанести удары по территории Украины. Москва бьет с определенной периодичностью – раз в неделю. И такая периодичность может сохраняться.

Также Игнат говорил, что агрессор РФ с начала полномасштабной войны выпустил по Украине более 4 000 ракет – не считая ударов с комплексов С-300 и реактивных систем залпового огня. По его словам, война выходит на новый этап – Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что оккупанты РФ в ближайшее время могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Согласно его данным, атаки могут произойти на этой неделе. Нардеп призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Смотрите видео ТСН - Британия помогла Украине с ракетами ПВО

Другие новости:

ПВО война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:57

США могут передать Украине высокоточные снаряды радиуса действия до 150 км - Reuters

10:51

Газпром вдруг отказался от обвинений в адрес Украины и "передумал" сокращать транзитВидео

10:45

"РФ готовится атаковать": в ВСУ предупредили об угрозе массовых обстрелов и назвали срокиВидео

10:23

Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

10:10

Украине нужна мощная ПВО, чтобы страна не погрузилась в темноту – стратег Минобороны АвстрииВидео

Реклама
10:00

"Сесть за стол и искать компромисс": Лукашенко просит Киев начать переговоры с РФ без предварительных условий

10:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

09:52

"Отключения света в Киеве могут продолжаться вплоть до весны": Кличко назвал основную проблемуВидео

09:45

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

09:24

Стоит запастись едой и водой: Кличко рассказал, будет ли эвакуация из Киева в случае блэкаута

09:02

Дальность с воздуха – 60 км: Британия передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2Видео

09:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

08:59

"Чувствуют приближение ВСУ": оккупанты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантовВидео

08:57

Выход из блэкаутов вообще есть?мнение

08:49

"В наших интересах, чтобы Украина победила": Столтенберг сделал важное заявление о войне в Украине

08:30

Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выборомВидео

08:21

С приходом зимы у войск Путина в Украине прибавится проблем – военный аналитик

08:20

"Теперь РФ использует только массированные атаки": Жданов предупредил о новом обстрелеВидео

08:00

У России хватит запаса ракет на 2-3 атаки, потом удары возможны не раньше весны - СвитанВидео

07:45

"Ничего не знаем, до свидания": на Тернопольщине мать с ребенком выгнали из пункта обогреваВидео

Реклама
07:44

"Будем поддерживать, сколько потребуется": Сунак допускает увеличение военной помощи Украине – СМИ

07:40

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Близнецам – ссоры и конфликты, а Весам – странности

07:16

Путинский генерал назвал новые цели для ракетных ударов РФ по УкраинеВидео

06:58

Гороскоп на декабрь 2022 для Весов: выздоровление, новая работа и свадьбаВидео

06:40

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

06:14

Не зря на технике ВСУ нарисованы крестымнение

04:00

"Отработано со времен СССР": эксперт рассказал, как именно могут ликвидировать ЛукашенкоВидео

03:40

"Потери будут очень сильными": что ждет Украину в декабре - гороскопВидео

03:20

Невозможно вкусный и очень простой салат Зимняя птица: рецепт на Новый год 2023Видео

02:42

Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике

02:10

В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холодеВидео

01:35

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

01:33

Россияне "заплевали" Волочкову за фото с дочкойВидео

01:25

ВСУ разгромили вражеский объект в Сватово: там были 70 оккупантовВидео

00:51

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

27 ноября, воскресенье
23:59

"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семьюВидео

23:33

Украина готовит важные шаги по укреплению обороны: Зеленский назвал самую горячую точкуВидео

23:04

Скандал с Кличко не утихает: Арахамия дал мэру неделю на "устранение ошибок"Видео

22:41

Россия готовит новый удар: Зеленский предупредил украинцев о сложной неделеВидео

22:11

К весне ВСУ одержат новую победу: РФ понимает свое поражение и торгуется за цену - АрестовичВидео

Реклама
22:02

Экстренные отключения света в Украине: когда вернут плановые графикиВидео

21:18

Россия выводит свои войска из Беларуси: в Генштабе рассказали, куда их денутВидео

21:18

"Террор гражданских городов под аплодисменты Z-пропаганды": Подоляк про ракетные атаки РФВидео

20:33

Бывшая жена Илона Маска снялась полностью обнаженной в королевском образе

20:10

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

19:59

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбыВидео

19:53

"Нужно готовиться": в ВСУ рассказали, когда Россия попытается ударить ракетами по УкраинеВидео

19:41

Снегом завалит всех: в Украину несутся морозы и штормВидео

19:22

"До конца добьём": в РФ назвали новые цели ракетных ударов по УкраинеВидео

19:09

Участник Холостячки с Ксенией Мишной ранен в грудь в боях за юг Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять