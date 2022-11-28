Украине нужна мощная ПВО, чтобы страна не погрузилась в темноту – стратег Минобороны Австрии

Украина через несколько недель может остаться без света, если не будет сильного ПВО - эксперт / Коллаж АрміяInform, Минобороны РФ, УНИАН

В Украине нужно построить мощную противовоздушную оборону, чтобы страна уже через несколько недель не погрузилась в полную темноту. Украинские войска успешно продвигаются на поле боя, однако агрессор Россия в любой момент может ударить по стратегической инфраструктуре, чтобы оставить людей без воды и света. Об этом заявил стратег Министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер.

В интервью ZDF он рассказал о том, что Украина может оказаться полностью в темноте, если в стране не будет построена мощная ПВО. Есть риск прекращения работы критической инфраструктуры.

"Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная темнота, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать", - объяснил ситуацию Райснер.

По словам представителя австрийского Минобороны, у ВСУ есть успехи на оперативном уровне, но Россия продолжает бить по стратегической инфраструктуре. Гражданское население остается без света и воды.

Оккупант Россия может в любой момент наносить удары по инфраструктуре, о чем свидетельствует пример Херсона – город освобожден, однако наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

"Дело в том, что России пока удалось сохранить импульс на стратегическом уровне, и этот импульс означает: когда россияне решат, будет волна атак против Украины", - подчеркнул австрийский полковник Маркус Райснер.

Ракетные удары России по Украине

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что агрессор Россия в любой момент может нанести удары по территории Украины. Москва бьет с определенной периодичностью – раз в неделю. И такая периодичность может сохраняться.

Также Игнат говорил, что агрессор РФ с начала полномасштабной войны выпустил по Украине более 4 000 ракет – не считая ударов с комплексов С-300 и реактивных систем залпового огня. По его словам, война выходит на новый этап – Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что оккупанты РФ в ближайшее время могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Согласно его данным, атаки могут произойти на этой неделе. Нардеп призвал украинцев заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

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