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Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - Арахамия

3 декабря 2022, 22:59

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может согласиться сесть за стол переговоров с Россией.

давид арахамия, украинские военные, ВСУ
Украина готова обеспечить России гарантии безопасности / коллаж фото Facebook Арахамия, Генштаб ВСУ

Украина готова обеспечить России гарантии безопасности и сесть с РФ за стол переговоров. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он назвал условия, которые нужно выполнить для этого:

  • покинуть территорию Украины;
  • выплатить репарации;
  • наказать всех военных преступлений;
  • добровольно сдать ядерное оружие.
пост Арахамии
Украина готова обеспечить России гарантии безопасности / скриншот

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе. Это якобы будет необходимо, когда Кремль начнет мирные переговоры с Киевом.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

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