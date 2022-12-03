Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может согласиться сесть за стол переговоров с Россией.
Украина готова обеспечить России гарантии безопасности и сесть с РФ за стол переговоров. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он назвал условия, которые нужно выполнить для этого:
- покинуть территорию Украины;
- выплатить репарации;
- наказать всех военных преступлений;
- добровольно сдать ядерное оружие.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе. Это якобы будет необходимо, когда Кремль начнет мирные переговоры с Киевом.
Переговоры Украины и России
Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.
Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.
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