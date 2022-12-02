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Оккупанты окажутся в "котле": ВСУ скоро пойдут в мощное наступление на 3 направлениях - Свитан

2 декабря 2022, 23:49

Лучшим вариантом для контрнаступления военный эксперт считает направление Крыма

Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
ВСУ пойдут в наступление сразу на трех направлениях / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, скрин

Украинские военные пойдут в мощное контрнаступление на трех направлениях. Прорыв может произойти уже в скором времени. Наилучшим вариантом для контрнаступления является направление Крыма. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Сначала украинские военные освободят Новую Каховку и перейдут по Каховской ГЭС на второй берег.

"Там будет организован определенный плацдарм, с которого можно сделать один танковый переход и оказаться в Крыму. Именно это движение и имели в виду большинство спикеров, которые говорили, что украинские войска до нового года зайдут в Крым. Именно этот вариант на данный момент и выполняется. Армейская арта перемалывает русских у Новой Каховки. Наши группы уже переправляются на левый берег", - сказал Свитан.

Он считает, что ВСУ могут пойти в наступление в сторону Токмака и Мелитополя. По его данным, украинские военные уже начали двигаться в сторону Полог.

"Не по 10 км в день, но идет постоянное движение. Из-под Полог уже побежали некоторые русские части, дезертирующие и частично мобилизованные. Идут так же и оккупационные органы. Интересно то, что с правого берега Херсонской области они шли в Крым. А сейчас с левого берега Херсонской области, из Токмака оккупанты идут на Мариуполь. То есть они прекрасно понимают, что наше движение дальше будет оккупировать их в Крыму. Поэтому сразу идут в сторону России - на Мариуполь и дальше на Ростов", - пояснил эксперт.

Свитан считает, что третьим направлением контрнаступления может стать продвижение в сторону Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уже сообщал о том, что наши защитники приблизились к Кременной, а прорыв этой линии фронта будет означать выход на Луганск.

"Причем там есть интересная опция при выходе на Луганск (это будет зависеть от сил и средств) - его (Луганск - Главред) можно не брать, а обойти с востока и дальше пойти на Таганрог и тогда вся русская группировка, которая сейчас находится на территории Украины, окажется в оперативном котле", - отметил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Другие новости:

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