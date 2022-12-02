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Его "кинули": в Беларуси застрелился экс-командир истребительной авиабазы из РФ

2 декабря 2022, 15:51

Военный пенсионер "не пережил" того, что с ним не захотели продлевать контракт.

Беларусь, ликвидировался военный
В Беларуси застрелился военный пенсионер из РФ / Коллаж фото ВладТайм, Telegram

В Беларуси "самоликвидировался" бывший командир 61-й истребительной авиационной базы (ИАБ). Высокопоставленный военный пенсионер Юрий Воробьев решил застрелиться. По крайней мере так сообщает МотолькоПомоги.

Полковник "денацифицировался" на прошлой неделе. Известно, что его база дислоцировалась на аэродроме в Барановичах. Ею он командовал с 2007 по 2011 год.

В Сети утверждают, что он не захотел жить дальше после того, что с ним якобы не продлили контракт. Однако есть еще одна версия, которая отрицает связь между самоубийством и работой. Детали второй версии пока не озвучили.

"Застрелился бывший командир 61-й базы, сегодня хоронили, фамилия Воробьёв. Он на авиазаводе работал. Говорят, что из-за того, что контракт не продлили, пенсионер уже был", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Воробьев был родом из России. В последние годы он работал на 559-м авиаремонтном заводе и был председателем Совета ветеранов 61-й авиабазы.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ рассказали о странной смерти в Беларуси среди российских военных. В Брестской области, где "обучают" мобилизованных перед переброской на фронт в Украину, "случайно" погиб один из оккупантов, еще один был ранен. Из-за "нарушений мер безопасности" россиянин "самоликвидировался" ночью.

А недавно украинские военные ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов в Токмаке Запорожской области. Алексея Кошеля "накрыла" артиллерия. О том, что Кошеля "задвухсотили", стало известно 30 ноября. Сообщается, что "начальник УВД" напрямую сотрудничал с оккупантами.

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