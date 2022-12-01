"Накрыла артиллерия": ВСУ ликвидировали "продажного начальника милиции" в Токмаке

ВСУ ликвидировали "продажного начальника милиции" в Токмаке / Коллаж фото РИА Мелитополь

Украинские военные ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов в Токмаке Запорожской области. Алексея Кошеля "накрыла" артиллерия. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

О том, что Кошеля "задвухсотили" стало известно 30 ноября. Сообщается, что "начальник УВД" напрямую сотрудничал с оккупантами.

"После успешной работы артиллерии по позициям россиян во временно оккупированом Токмаке был ликвидирован так называемый "начальник УВД" по городу Токмак и Токмакскому району Алексей Кошель", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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