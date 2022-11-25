Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдата

В Беларуси случайно погиб российский солдат / Коллаж фото Telegram, Радио Свобода

Российские оккупанты проводят якобы военные учения в Брестской области Беларуси. Однако в какой-то момент там произошел странный случай прямо в центре подготовки военных. В результате этого один оккупант "самоликвидировался". Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что ночной инцидент произошел в населенном пункте Деревная, где мобилизированных россиян "обучают" перед отправкой на фронт в Украину. Также известно об одном раненом оккупанте.

"Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики Беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Пока неизвестны подробности инцидента, который стал причиной смерти оккупанта.

Война России против Украины

Недавно спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на сватовском направлении Луганской области. Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на авдеевском, бахмутском и сватовском направлениях идут тяжелые бои.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

Другие новости: