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Европа должна будет вернутся к довоенному "мирному порядку" с РФ - Шольц

1 декабря 2022, 23:18

Запад возобновит дипломатическое партнерство с Россией после того, как Путин закончит войну.

Шольц, Путин
Шольц предложил Западу вернуть довоенный "мирный порядок" с РФ / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Европа должна вернутся к довоенному "мирному порядку" с РФ, если российский диктатор Владимир Путин прекратит войну против Украины. Таким образом с РФ решат "все вопросы общей безопасности". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает The Times.

"Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и сделать его снова безопасным, если у России есть желание вернуться к этому мирному порядку", - сказал Шольц.

Он объяснил, что сейчас не может быть речи о том, чтобы возобновлять с РФ дипломатическое партнерство. Но если Путин прекратит войну, то этот "мирный порядок" будет восстановлен.

"И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые идут совсем другим путем... В конце концов, со стороны стран-членов Европейского Союза, со стороны НАТО агрессии нет, и все вопросы совместной безопасности могут быть решены и обсуждены. Готовность к этому есть", – добавил Шольц.

Напомним, ранее Макрон упрекнул Украине в том, что власти не хотят садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, который развязал кровавую войну против украинского народа.

"Я считаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну ... Путин руководит, и он руководит достаточно долго. Он знает своих людей. Я считаю, что он ошибся. Разве невозможно вернуться за стол и о чем-то договориться? Я думаю, что это еще возможно", - цинично заявил Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Олаф Шольц
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