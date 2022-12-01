"Мы уже недалеко от Кременной": ВСУ серьезно продвинулись вперед на Луганщине - Гайдай

ВСУ уже приблизились к Кременной / Коллаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Украинские военные продвинулись вперед в Луганской области. Бойцы ВСУ уже приблизились к Кременной. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы уже недалеко от Кременной. Буквально несколько километров", - сказал Гайдай.

Он отметил, что украинским защитникам тяжело дается каждый метр земли, ведь российские оккупанты стянули кучу техники и живой силы.

"Было у них время, чтобы подготовиться, заминировать и дороги, и мосты, и здания, и лесополосы. Построены какие-то укрепрайоны. Огромное количество вооруженных сил, там разные подразделения: и кадыровцы, и "ЛНР", "ДНР", и свежемобилизованные из России, и так называемые вагнеровцы", - добавил Гайдай.

Самые боеспособные российские оккупанты, по данным главы Луганской ОВА, находятся в районе Старобельска. Они были выведены из Херсонского направления.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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