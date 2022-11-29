Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на Луганщине

Теперь на деоккупированных территориях необходимо провести разминирование.
Украинские военные контрнаступают по всей линии фронта. ВСУ продвинулись вперед в Луганской области и освободили 13 населенных пунктов. Об этом заявили в Луганской ОВА.
Теперь эти все территории необходимо разминировать и сделать пригодными к нормальной жизни местных жителей.
"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - сказал первый заместитель главы Луганской ОВА Алексей Смирнов.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.
В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.
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