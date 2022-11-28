"Путин отдал приказ": эксперт назвал направление, где будут наступать оккупанты

Путин отдал приказ российским оккупантам захватить Донбасс / сайт Кремля, Миноборони РФ

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Именно на эти направления оккупанты посылают большое количество мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров в эфире телеканала Freeдом.

Этих мобилизованных РФ гонит, как "пушечное мясо". За ними отправляют боеспособных военных, которых вывели из-под Херсона, а также кадыровцев и вагнеровцев.

"Все говорит о том, что текущее наступление российских войск будет идти именно на Донбассе, потому что Владимир Путин уже давно отдал приказ и постоянно его возобновляет – нужно захватить всю Донецкую и Луганскую области, которые были освобождены в сентябре-октябре. Это первостепенная задача российских войск. Под Донецк", - сказал Федоров.

По его данным, на всю линию соприкосновения от Соледара до Угледара оккупанты стягивают даже элитные части и десантников.

"Самая главная задача, которая стоит перед российскими генералами – собрать в единый кулак все эти разнородные силы … Есть часть и соединения, в которых большое количество мобилизованных и их боеспособность находится под сомнением", - добавил эксперт.

Российское командование отправляет вперед неподготовленных оккупантов, чтобы разведать, с какой именно стороны украинские бойцы будут обстреливать врага.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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