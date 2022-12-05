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"Впишутся в границы России": Кулеба высмеял радостного Путина из-за "прогулки" по Крымского мосту

5 декабря 2022, 22:42
Российский диктатор Владимир Путин проехался по Крымскому мосту после взрыва на нем.
Дмитрий Кулеба, Владимир Путин
Кулеба унизил Путина / Коллаж фото Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин решил лично прокатиться по Крымскому мосту. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что эта поездка обрадовала "директора" России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он также акцентировал внимание на том, что ранее Путин обрадовался бы только "уничтожению Украины".

"Девять месяцев назад Путин жаждал уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России",- написал Кулеба.

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Крымский мост
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