Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакаду

Россия продолжает подвозить боеприпасы своим войскам через Крымский мост, что представляет серьезную проблему для Украины, отметил Роман Свитан.

Крымский мост нужно разрушить еще до того, как ВСУ начнут продвигаться к Азовскому морю - Свитан / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, соцсети, личный архив Р. Свитана

Агрессор Россия продолжает использовать Крымский мост для снабжения своих оккупационных войск в Украине. Наиболее оптимальным вариантом является полное разрушение эстакады до того момента, когда ВСУ начнут продвигаться к Азовскому морю. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Крымский мост остается серьезной проблемой для Украины, поскольку россияне по-прежнему используют эстакаду, чтобы подвозить боеприпасы.

"Для нас большая проблема – подвоз через Крымский мост боеприпасов, а не отступление российских войск. Причем проблема подвоза в тысячу раз мощнее, чем вопрос возможности отступления россиян", - отметил Свитан.

По словам эксперта, самый лучший вариант для ВСУ – полное сокрушение Крымского моста до момента, когда наши войска начнут продвижение к Азовскому морю.

"Потому оптимальный вариант – полностью разрушить мост до момента, когда мы начнем двигаться к Азовскому морю. Начало движения к Азовскому морю должно совпасть с разрушением Крымского моста", - подчеркнул Роман Свитан.

Крымский мост

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее заявил, что еще один взрыв на Крымском мосте и максимальное приближение украинских войск к Перекопскому перешейку позволят превратить Крым для оккупантов в остров.

В таком случае из логистики у оккупантов останутся только морские переправы и корабельная доставка суднами.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что оккупированный Крым вернется в состав Украины в результате наступательных действий ВСУ. По его мнению, во-первых, силы украинской обороны могут выйти к Бердянску и перерезать сухопутный коридор в Крым. Во-вторых, при таком развитии событий будет разрушен Крымский мост. В такой ситуации россияне будут вынуждены оставить полуостров.

Директор страны-агрессора РФ Путин признал, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, это происходит из- за, дескать, "удара" Киева по Крымскому мосту и "подрыва" линий электропередач с АЭС Курска, в котором он также обвинил украинское государство.

Смотрите чат на Главреде с полковником запаса ВСУ Свитаном

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