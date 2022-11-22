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Взрыв на Крымском мосту и ВСУ у перешейка превратят Крым в остров – генерал Романенко

Андрей Ганжа

политический обозреватель

22 ноября 2022, 15:00

Освобождение ВСУ Мелитополя Запорожской области даст возможность перекрыть сухопутный коридор между РФ и захваченным Крымом, сказал Игорь Романенко.

Романенко, Крымский мост
Новый взрыв на Крымском мосту и удары по логистике РФ на Перекопском перешейке превратят Крым в остров – Романенко / Коллаж Главред, соцсети

Российские оккупационные войска продолжают укрепляться в захваченных районах Запорожской области. Особенно они усиливаются в Мелитополе – ключевом для логистики сил РФ городе на юге, который они, по словам мэра Ивана Федорова, превратили в военную базу и "обещают не сдавать". Запорожская область становится регионом, возвращение которого открывает для ВСУ перспективы освобождения всего захваченного левобережья, включая Крым.

В интервью Главреду бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, чем грозит оккупантам освобождение силами обороны Украины Мелитополя, объяснил, как украинская армия может превратить оккупированный Крым из полуострова в остров и оценил перспективы продолжения контрнаступления армии на Донбассе.

Войска РФ укрепляются в Запорожской области и пытаются атаковать. В то же время гауляйтер оккупированного региона заявил, что россияне ждут наступления ВСУ во второй половине ноября и декабре. Как будут развиваться события в регионе?

Противник просчитывает возможные варианты развития событий. Главное – как видит ситуацию с позиции нанесения ударов наш Генеральный штаб. Согласно анализу украинских и зарубежных военных экспертов, перспективным является сценарий потенциальных ударов ВСУ с Запорожья в направлении Мелитополя, Мариуполя и Бердянска. Мелитополь – очень важный узел. Противник это понимает и в ускоренном порядке создает там оборонительные рубежи.

У российских войск высвободилась часть сил на левом берегу Херсонского направления – до 25-30 батальонных тактических групп. Оттуда идет переброска личного состава и мобилизованных на Донбасс. На тех направлениях, где силы обороны Украины ведут наступление – северное направление Луганской области (Кременная, Сватово) – россияне решают проблемы с дефицитом солдат. На Донецком направлении в районе Бахмута и Авдеевки они усиливают свои наступательные возможности.

Россия пока не располагает возможностями сформировать совместную с Беларусью северную группировку, поэтому идет усиление в Донецкой и Луганской областях. Сейчас принципиально важно, какая из сторон сможет быстрее перегруппировать свои войска, сосредоточить силы на нужных направлениях, решить вопросы логистики в условиях зимы и обеспечить ведение боевых действий.

Силы обороны Украины в последние месяцы превосходили противника в планировании боев. Есть опыт, нацеленность на результат, идет подготовка войск. Поэтому хочется верить, что наши сработают быстрее, а цели, которые спланировал главнокомандующий и Генеральный штаб ВСУ, будут достигнуты.

Публикуются кадры оборонительных линий войск РФ в захваченных Мелитополе и Бердянске, идет усиление в Мариуполе Донецкой области. Как вы полагаете, будут ли бои за эти города, либо произойдет еще один "жест доброй воли" по аналогии с Харьковской и Херсонской областями?

Пока рано говорить о том, каким будет итоговый результат. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какая из сторон быстрее соберет силы и нанесет удары. Если нам удастся реализовать свои планы, продвинуться и взять Мелитополь, оборона российской группировки войск будет существенно нарушена. Возможно, получится пресечь сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом. Войска продвинутся вперед и появится возможность наносить новые удары по группировкам противника на юге.

Однако сейчас об этом рано рассуждать. Нужно подождать. Думаю, в течение 1-2 недель ситуация прояснится и станет понятно, на каких направлениях стороны добиваются успехов.

Как вы полагаете, насколько серьезно повлиял взрыв на Крымском мосте на снабжение южной группировки войск РФ?

Логистика противника в связи с взрывом на Крымском мосту сократилась в разы, появляются новые перспективы. Мы взяли правобережную часть Херсонской области и ведем боевые действия на левом берегу Днепра, россияне на левобережье отчасти отошли на 15-20 км. Успехи ВСУ на правобережье позволяют нашей ствольной и реактивной артиллерии наносить удары по логистическим путям войск РФ на Перекопском перешейке. В этом контексте следует вспомнить о взрывах в Джанкое.

В перспективе можно превратить Крымский полуостров в остров. Для этого нужно еще разок существенно "помочь" Крымскому мосту и максимально приблизиться к Перекопскому перешейку. Тогда из логистики у россиян останутся только морские переправы и корабельная доставка суднами. Количественные и качественные показатели снабжения войск существенно ухудшатся.

Силы обороны Украины выбрали стратегию, которая работает. Наносятся удары по командным пунктам войск противника, нарушается их система управления и логистика. Результаты мы видим на примере херсонской наступательной операции. Понимая отсутствие дальнейших перспектив своей группировки, противник под давлением ВСУ был вынужден оставить эту территорию.

Могут ли атаки войск РФ в Запорожской области представлять опасность для Донбасса?

Опасность и угрозы есть всегда. Но там у нас может успешно развиваться ситуация в направлении Сватово-Кременная Луганской области. Если удастся пробить оборону, у противника будут серьезные проблемы. Наши войска могут продвинуться в Донецкой области – с северного от Славянска и Краматорска направления может быть нанесен удар во фланг донецкой группировки российских войск.

Силы обороны Украины не идут в лобовые атаки и не действуют валом, они берегут личный состав. Если раньше наша сторона придерживалась маневренной обороны, теперь акцент на ассиметричных контрнаступательных действиях. ВСУ действуют не в лоб, а охватом. Тактика позволяет успешно выполнять задачи с гораздо меньшими, чем у противника, потерями личного состава.

ВСУ Игорь Романенко новости Крыма новости Донбасса
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