Месть за Крымский мост: Путин подшофе с бокалом в руке назвал "причину" преступных обстрелов Украины

Российский диктатор Владимир Путин сделал довольно бредовое заявление - дескать, все зверские и преступные обстрелы Украины россиянами - чистой воды месть.

Путин подшофе с бокалом в руке назвал "причину" преступных обстрелов Украины / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Страна-агрессор, Россия, самым зверским и преступным образом наносит удары по объектам украинской энергосистемы и оставляет миллионы мирных жителей без света, тепла, воды − потому что Украина якобы взорвала Крымский мост. Такое бредовое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".

Позируя операторам с бокалом, в котором плескался явно какой-то алкогольный напиток, диктатор вещал с наглой ухмылкой.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линию электропередач с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", − сказал Путин.

Заявление диктатора Путина

Как сообщал Главред, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".

Другие новости: