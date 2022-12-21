ВСУ полностью освободили Бахмут – военные

Сейчас бои идут уже за пределами города.

ВСУ полностью освободили Бахмут/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные полностью освободили от российских захватчиков город Бахмут на Донетчине.

Бои уже происходят вне города. Об этом сообщают военные в соцсетях.

Отмечается, что бойцы бригады вытеснили вагнеровцев из частного сектора, тем самым окончательно освободив город от оккупантов.

В Генштабе ВСУ эту информацию еще не подтвердили.

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Ранее сообщалось, что в случае захвата Бахмута Донецкой области РФ получала трамплин для наступления на два больших города, Краматорск и Славянск, что лишило бы Украину полезного пересечения автомобильных дорог и железной дороги. Однако у ВСУ было достаточно времени, чтобы построить вблизи оборонительные рубежи для отступления, отмечается в материале Reuters.

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечают, что своей поездкой в одну из самых горячих точек на фронте – в Бахмут Донецкой области – президент Украины Владимир Зеленский взорвал информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина как участника войны.

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