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Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — Reuters

20 декабря 2022, 18:43
Стратегическая ценность Бахмута снизилась из-за того, что Украина укрепила окрестности.
Бахмут
ВСУ отражают атаки оккупантов на Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Ранее, в случае захвата Бахмута Донецкой области, РФ получала трамплин для наступления на два более крупных города, Краматорск и Славянск, что лишило бы Украину полезного пересечения автомобильных и железных дорог.

Однако у ВСУ было достаточно времени, чтобы построить поблизости оборонительные рубежи для отступления. Об этом идет речь в материале Reuters.

"Если бы Бахмут был захвачен, когда они начали наступление в августе, это было бы значительным событием. Но все дело в импульсе", — говорит польский военный аналитик Конрад Музыка.

По его мнению, стратегическая ценность Бахмута уменьшилась из-за того, что Украина укрепила окрестности, поэтому РФ не удастся совершить прорыв.

Он считает, что ВСУ просто изматывают россиян, и это достаточно эффективно, учитывая ситуацию в живой силе и технике, увеличивая цену для россиян

"Борьба за Бахмут не бессмысленна, а стратегически нецелесообразна (для РФ, — ред.) при слабом наступательном потенциале и отсутствии перспективы прорыва даже в случае взятия города", — сказал эксперт аналитического центра CNA Майкл Кофман и пояснил, что Москва, похоже, привержена битве из-за уже израсходованных ресурсов, а не из-за "разумной стратегии".

В материале говорится о том, что для Украины удержание Бахмута отчасти связано с продолжением поддержки западных стран и поставок оружия ВСУ – ведь даже относительно незначительное поражение может создать впечатление тупиковой ситуации, из-за которой западные страны вероятно могут уменьшить поддержку Киева.

"На данном этапе Украина является жертвой собственного недавнего успеха и страдает от повышенных ожиданий устойчивого импульса", — добавил Кофман.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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