Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

Кремлевская пропаганда пыталась изобразить Путина участником войны. Но все их попытки оказались безуспешными.

Зеленский наградил военных в Бахмуте, а Путин провел время с пропагандистами и чиновниками / Фото ОП, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в одну из самых горячих точек на фронте - в Бахмут Донецкой области. Таким образом, украинский лидер подорвал информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина как участника войны. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ISW напомнили, что 20 декабря Зеленский лично вручил награды защитникам Украины, которые держат оборону на Бахмутском направлении. В свою очередь, Путин наградил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", - отметили в ISW.

Отмечается, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского возле линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - резюмировали аналитики.

Визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Однако журналисты-расследователи выяснили, что "зоной СВО", в которой якобы был президент РФ, оказался российский Ростов-на-Дону.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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