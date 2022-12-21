glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

21 декабря 2022, 08:56
Кремлевская пропаганда пыталась изобразить Путина участником войны. Но все их попытки оказались безуспешными.
Зеленский в Бахмуте, Путин
Зеленский наградил военных в Бахмуте, а Путин провел время с пропагандистами и чиновниками / Фото ОП, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в одну из самых горячих точек на фронте - в Бахмут Донецкой области. Таким образом, украинский лидер подорвал информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина как участника войны. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ISW напомнили, что 20 декабря Зеленский лично вручил награды защитникам Украины, которые держат оборону на Бахмутском направлении. В свою очередь, Путин наградил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", - отметили в ISW.

Отмечается, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского возле линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - резюмировали аналитики.

Визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Однако журналисты-расследователи выяснили, что "зоной СВО", в которой якобы был президент РФ, оказался российский Ростов-на-Дону.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

Другие новости:

Владимир Зеленский Бахмут Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:56

Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

08:49

Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак России

08:43

Поедет в РФ: настоятеля монастыря УПЦ МП на Закарпатье принудительно выдворят из УкраиныВидео

08:18

Путин провалился в Украине и может уволить главу Генштаба РФ Герасимова – министр обороны Британии

08:15

Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли "жест доброй воли"мнение

Реклама
08:12

Официально: после Бахмута Зеленский поехал с визитом в США

08:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам

07:43

"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

07:35

Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial TimesВидео

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

Реклама
06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

Реклама
21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять