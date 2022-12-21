Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, французская армия передала Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны Crotale.

Франция передала ВСУ мощные системы ПВО Crotale - Макрон / коллаж фото УНИАН и Википедия

Франция передала ВСУ системы противовоздушной обороны модели Crotale. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи ПВО), оборудование сверх того, что мы уже поставили", – сказал чиновник.

Макрон особо отметил − совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов уже в первом квартале нынешнего года.

По словам президента Франции, поставки оружия ВСУ в начале 2023 года года будут включать в том числе и самоходные артиллерийские установки модели Caesar. При этом президент Франции не стал уточнять, сколько именно установок получит Украина.

Cправка. ЗРК Crotale ("Гремучая змея")

Комплекс обеспечивает пуск до 8 ракет VT-1 с радиокомандой системой наведения, они обеспечивают перехват целей со скоростью до 1800 км/ч. Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, составляет до 4 единиц, а скорость реакции комплекса составляет всего пять секунд - благодаря цифровизации комплекса.

Помощь Франции для ВСУ

Французский министр обороны Себастьен Лекорню отмечал, что во Франции идут дискуссии по поставкам еще шести САУ Caesar и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки Caesar взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

Позднее руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил - Минобороны Франции передало Украине особую дальнобойную реактивную систему залпового огня модели LRU.

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