"Война в Украине не закончится в ближайшие месяцы": в Польше поделились прогнозом

Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины – ему четко дали понять, какие последствия это будет иметь.

Ярослав Качиньский считает, что война в Украине не закончится в ближайшие месяцы"/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Defense.gov John Hamilton

Война России против Украины не закончится в ближайшие месяцы. При наихудшем сценарии она может продолжаться еще на протяжении некольких лет.

Таким мнением поделился председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska. Он отмечает, что слышал разные прогнозы относительно сроков завершения войны в Украине, один из них даже указывал, что она может закончится в 2030 году. Однако Качиньский отмечает, что такой длительный срок маловероятен.

"На мой взгляд, это не продлится так долго, возможно даже меньше, чем мы думаем", – сказал Качиньский.

В то же время он подчеркнул, что из всех надежных анализов, которые ему известны, ни один не предусматривает завершения войны в ближайшие месяцы.

Также Качиньский высказался относительно возможности применения Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, нельзя окончательно утверждать, что угроза миновала. Однако Путину дали четко понять, какие последствия для него самого и для его окружения будет иметь такой шаг.

Ранее сообщалось, что в США собираются признать Россию государством со статусом "страны-агрессора". Принятие законопроекта позволит изолировать Москву на международном уровне и вводить санкции против стран, которые с ней сотрудничают. Ранее такой статус не применялся ни к одному из государств.

Напомним, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, что РФ во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

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