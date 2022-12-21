Изоляция Москвы и санкции для ее союзников: США готовы признать Россию страной-агрессором – СМИ

Администрация Байдена и Конгресс подготовили законопроект, который позволит накладывать санкции на страны-союзники агрессора Российской Федерации.

Байден получит право признать агрессором Россию и ее союзников - СМИ / Коллаж УНИАН

В США собираются признать Россию государством со статусом "страны-агрессора". Принятие законопроекта позволит изолировать Москву на международном уровне и вводить санкции против стран, которые с ней сотрудничают. Ранее такое статус не применялся ни к одному из государств.

Как сообщает The Hill, Белый дом и Конгресс Соединенных Штатов подготовили законопроект, который в случае его принятия позволит президенту Джо Байдену запускать санкции против любого лица из РФ, ответственного либо причастного к военной агрессии. До этого такой статус в США к другим странам не применялся.

"Это бы изолировало Москву на международном уровне и заставило бы США наложить ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем", - указано в сообщении.

Журналисты получили в свое распоряжение текст законопроекта, где говорится, что Байден на основе закона может признать Россию страной-агрессором и получит полномочия "определять любую иностранную страну государством-агрессором", в том числе и за участие "в актах агрессии против Украины".

При этом журналисты акцентировали внимание на том, что в тексте документа конкретно говорится о статусе "государства-агрессора" для России, а не "спонсора терроризма", на чем настаивал Киев.

"Украинские официальные лица рассказали The Hill, что статус "государства-агрессора" не соответствует их запросам по определению России как "государства-террориста", но поддерживают это мероприятие как способ обозначить Россию как страну, которая совершает террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты наказания государств-агрессоров", - подчеркнули в издании.

Визит Владимира Зеленского в США

Журналисты Axios со ссылкой на собственные источники в полиции Капитолия ранее сообщили, что президент Украины Зеленский в среду вечером, 21 декабря, будет с визитом в Вашингтоне и выступит в Конгрессе США.

Кроме того, отмечалось, что во время визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

В Офисе президента Украины подтвердили поездку Зеленского в США. Сам украинский гарант сообщил, что он проведет встречи с американским президентом Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также заявили о приезде Зеленского в Вашингтон. В администрации Байдена уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе США и встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

Смотрите видео ТСН - США помогут Украине с системами ПВО

Другие новости: