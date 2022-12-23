Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну против Украины – ISW

Диктатор РФ хочет "отбелить свое имя" перед россиянами, ведь война затянулась, а нереалистичные цели Кремля так и не достигнуты.

Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин пытается оправдаться перед россиянами и снять с себя ответственность за войну, которую он развязал против Украины.

Поэтому в последнее время он делает заявления о том, что Россия якобы хочет как можно быстрее закончить боевые действия. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны ISW в ежедневном отчете.

"Путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям", – отмечают аналитики.

Такие заявления направлены на то, чтобы оправдаться перед россиянами за затяжную войну.

"Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая всё больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля", – объясняют аналитики ISW.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что глава Кремля Владимир Путин отменил свою ежегодную прессконференцию, потому что понял, что стал достижимой мишенью. Поэтому из соображений безопасности российский диктатор переносит свои обращения в онлайн-формат.

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