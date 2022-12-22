'Сидит в памперсе': Жданов назвал причину, почему Путин отменил свою любимую пресс-конференцию

Эксперт считает, что Путин выберет вариант онлайн-общения с народом, но это может сильно ударить по его имиджу.

Жданов назвал причину, почему Путин отменил свою любимую пресс-конференцию / УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что глава Кремля Владимир Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, потому что понял, что стал достижимой мишенью. Поэтому из соображений безопасности российский диктатор переносит свои обращения в онлайн-формат.

"Он понял, что стал достижимой целью на территории Москвы. Ему теперь надо на Валдай выезжать или еще дальше. Или сидеть в бункере и не вылезать", - сказал Жданов в интервью Оbozrevatel.

Военный эксперт напомнил в этом контексте об ударах беспилотными летательными аппаратами, нанесенных одновременно по трем авиабазам в глубоком тылу РФ.

"Если беспилотник, который запустили добрые люди, смог долететь до Энгельса, то Москва попадает в эту зону. А где гарантия того, что Путин выйдет под елку к пюпитру на Красной площади, и туда не прилетит какой-нибудь "Сокол-300" или "Аист"?", - заметил Жданов.

По его словам, возможно, Путин выберет вариант онлайн-общения с народом, но это может сильно ударить по его имиджу.

"Для Путина, который верит в скрепы, это будет катастрофой символизма. Он всегда выходил на фоне Спасской башни Кремля, на фоне здания парламента с флагом. А здесь он будет стоять на фоне электронного экрана, который будет показывать бутафорскую картинку. То есть за спиной будет бутафорская Россия", - заметил эксперт.

Он признал, что в Кремле могут изобразить любую картинку за спиной диктатора, в том числе и Спасскую башню Кремля, но обман невозможно будет скрыть от людей.

"Одно дело, когда он стоит на улице на морозе и читает эту речь, у него изо рта идет пар – это смысл скреп для России, другое – когда он сидит в бункере за столом в памперсе и рассказывает россиянам о том, что "мы встанем с колен и будем жить хорошо". Люди все это замечают", - заявил Жданов.

Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную прессконференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Позже в разведке Великобритании сообщили, что такой шаг российского диктатора может указывать на то, что он боится отвечать на вопросы, связанные с войной России против Украины. По данным разведчиков, в Кремле растет беспокойство из-за того, что в России распространяются антивоенные настроения.

Как отметил журналист и блогер Юрий Богданов, Путин справедливо боится трех вещей: того, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора; рост недовольства лично к нему; формирование запроса на смену власти.

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