Путин трусливо отменил ежегодную пресс-конференцию: в разведке Британии назвали причину

В Кремле боятся, что запад может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны против Украины.

Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференции по итогам года/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию по итогам года. Такой шаг может указывать на то, что он боится отвечать на вопросы, связанные с войной России против Украины.

В Кремле растет беспокойство из-за того, что в России распространяются антивоенные настроения. Об этом рассказали в разведке Великобритании.

Отмечается, что в РФ пресс-конференция Путина по итогам года была очень важным событием. Часто это мероприятие Кремль использовал для того, чтобы показать якобы "честность" российского диктатора. Поэтому отмена мероприятия впервые за 10 лет должна иметь существенную причину.

"Хотя вопросы почти наверняка обычно проверяются заранее, отмена связана с растущими тревогами относительно распространенности антивоенных настроений в России", – говорят в британской разведке.

Аналитики считают, что в Кремле боятся превращения любого мероприятия с участием Путина на "несанкционированное обсуждение" войны против Украины.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Журналист и блогер Юрий Богданов пояснил, что Путин справедливо боится трех вещей:

Того, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора; Рост недовольства лично к нему; Формирование запроса на смену власти.

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