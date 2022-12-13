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Взрывы в Энгельсе: эксперт назвал число способных атаковать Украину бомбардировщиков РФ

13 декабря 2022, 10:18
Атакой на аэродромы в Энгельсе и под Саратовым были повреждены, как минимум, три самолета РФ, напомнил Роман Свитан.
Дягилево
Последствия взрывов на авиабазе Дягилево / Telegram

Российские оккупанты располагают парой десятков бомбардировщиков, способных нести ракеты, которыми наносятся удары по мирным городам Украины, заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Как пояснил он Главреду, в РФ примерно столько же экипажей, способных выполнять такого рода задачи.

"Атакой на аэродромы в Энгельсе и под Саратовым были повреждены, как минимум, три самолета. Такие самолеты россияне уже не могут ни произвести, ни восстановить. Максимум – они могут разобрать самолет на запчасти и снабжать ими более-менее летающие самолеты", - считает эксперт.

При этом он напомнил, что в РФ не более 20-30 стратегических бомбардировщиков.

"Максимум, сколько россияне смогут собрать, это два-три десятка самолетов типа Ту-95 и Ту-160. Также есть несколько десятков Ту-22М3 – это специфический самолет, который в основном используется для выполнения пусков ракет Х-22 и Х-32 (этих ракет еще чуть больше сотни). Плюс самолеты МиГ-31К, использующиеся для переноски Кинжалов (этих ракет осталось всего несколько десятков). Этих самолетов около звена (до четырех самолетов)", - добавил Свитан.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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