"Маленький никчемный царь": в ОП потроллили подражающего Зеленскому Путина

Во время знакового визита Владимира Зеленского в Вашингтон, Владимир Путин проводил смехотворные встречи со своими марионетками, подчеркнул Михаил Подоляк.

В ОП сравнили действия Владимира Зеленского и Владимира Путина / Офис президента, kremlin.ru

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин пытается подражать Владимиру Зеленскому, который постоянно приезжает к украинским защитникам в зону боевых действий.

Он напомнил о том, что после того, как Зеленский недавно побывал на фронте в Бахмуте, в РФ появились сообщения о том, что Путин также якобы приезжает на встречу в зоне проведения "военной операции". Об этом представитель ОП рассказал в комментарии Каналу 24.

"Пропагандисты показывают, как он находится где-то в Ростове-на-Дону, и пытаются изобразить его большим героем и храбрецом, который также общается с военными и с командующими. То есть это – фактически полный косплей Зеленского", - пояснил он.

Собеседник также напомнил, что во время знакового визита Зеленского в Вашингтон Путин проводит смехотворные встречи с марионетками типа Сальдо и Пушилиным.

"Это уровень Путина. Уровень Путина – это Сальдо. Уровень Зеленского – это Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон, все другие люди, которые сегодня формируют глобальную повестку дня", – подчеркнул он.

По мнению советника главы ОП, последний визит Путина в Беларусь хорошо показал, как российский диктатор фактически приехал туда унижаться – просить Лукашенко принять участие в "военной операции".

"Но этими действиями Путин лишь подчеркнул, что он не президент большой страны. На самом деле он маленький президент маленькой страны, которая, правда, накопила очень много оружия и хочет реализовать его, убивая украинских людей. Все, на этом точка. То есть уровень Путина постепенно идет к тому месту, где он и должен находиться – маленький никчемный царь маленькой никчемной страны", – добавил Подоляк.

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал американский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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