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"Мы пощелкаем и Patriot": Путин истерически отреагировал на поездку Зеленского в США

22 декабря 2022, 18:59
Путин отреагировал на поезду Зеленского в США, где было объявлено о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Глава страны-агрессора Владимир Путин пообещал "пощелкать" те системы ПВО Patriot, которые США передадут Украине.

"Говорят, Patriot могут туда (в Украину - ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - заявил российский диктатор 22 декабря.

Так, Путин отреагировал на поезду Зеленского в США, где было объявлено о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

Путин сравнил ЗРК Patriot с российскими С-300 для того, чтобы еще больше "успокоить" россиян.

"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300", - добавил глава Кремля.

Война в Украине

Россия якобы хочет поскорее закончить войну против Украины, а не заострять ситуацию дальше, заявил также Путин.

"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал он.

При этом диктатор добавил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Визит Зеленского в США

На днях в Белом доме сделали заявление, согласно которому Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею ЗРК Patriot. Обучать использованию ПВО украинцев будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - указывалось в сообщении.

Позже глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов из выделенных Украине $1,85 млрд. пойдут на системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Зеленский и Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

"Чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", - добавил Путин.

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