ЗРК Patriot Украине – еще одно поражение РФ, она потеряет рычаги для запугивания и террора – Кулеба

Решение Джо Байдена о передаче Украине ПВО Patriot открывает возможность для получения этих ЗРК от других стран Запада, отметил Дмитрий Кулеба.

Украина с помощью Patriot выйдет на новый уровень защиты неба - Кулеба / Коллаж УНИАН, Defense.gov/John Hamilton

Украина в скором времени получит первую батарею зенитных ракетных систем Patriot и выйдет на абсолютно новый уровень защиты неба. Решение президента США Джо Байдена открывает возможность для получения таких ЗРК от других стран Запада. Киев долго вел переговоры с Вашингтоном о предоставлении данных средств ПВО и добился успеха. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что получение Украиной ЗРК Patriot позволит стране выйти на новый уровень защиты воздушного пространства.

Кроме того, государство теперь сможет получить Patriot и от других союзников.

"Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", – сказал Кулеба.

Также дипломат рассказал о том, что Украина начала работу над получением ЗРК Patriot еще до начала полномасштабного нападения России. Первым в апреле 2021 году публично попросил Вашингтон предоставить такие комплексы Киеву глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах.

В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"! Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, то откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами", - говорит Кулеба.

Договоренности о передаче Украине таких ПВО были достигнуты во время телефонного разговора Зеленского с Байденом в декабре.

"Патриоты" в Украине – это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для запугивания и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более, что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Визит Зеленского в США

На днях в Белом доме сделали заявление, согласно которому Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею ЗРК Patriot. Обучать использованию ПВО украинцев будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - указывалось в сообщении.

Позже глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов из выделенных Украине $1,85 млрд. пойдут на системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Зеленский и Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

Другие новости: