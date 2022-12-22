glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

ЗРК Patriot Украине – еще одно поражение РФ, она потеряет рычаги для запугивания и террора – Кулеба

22 декабря 2022, 10:49
Решение Джо Байдена о передаче Украине ПВО Patriot открывает возможность для получения этих ЗРК от других стран Запада, отметил Дмитрий Кулеба.
Кулеба, ЗРК Патриот
Украина с помощью Patriot выйдет на новый уровень защиты неба - Кулеба / Коллаж УНИАН, Defense.gov/John Hamilton

Украина в скором времени получит первую батарею зенитных ракетных систем Patriot и выйдет на абсолютно новый уровень защиты неба. Решение президента США Джо Байдена открывает возможность для получения таких ЗРК от других стран Запада. Киев долго вел переговоры с Вашингтоном о предоставлении данных средств ПВО и добился успеха. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что получение Украиной ЗРК Patriot позволит стране выйти на новый уровень защиты воздушного пространства.

Кроме того, государство теперь сможет получить Patriot и от других союзников.

"Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", – сказал Кулеба.

Также дипломат рассказал о том, что Украина начала работу над получением ЗРК Patriot еще до начала полномасштабного нападения России. Первым в апреле 2021 году публично попросил Вашингтон предоставить такие комплексы Киеву глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах.

В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"! Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, то откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами", - говорит Кулеба.

Договоренности о передаче Украине таких ПВО были достигнуты во время телефонного разговора Зеленского с Байденом в декабре.

"Патриоты" в Украине – это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для запугивания и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более, что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Визит Зеленского в США

На днях в Белом доме сделали заявление, согласно которому Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею ЗРК Patriot. Обучать использованию ПВО украинцев будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - указывалось в сообщении.

Позже глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов из выделенных Украине $1,85 млрд. пойдут на системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Зеленский и Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

Другие новости:

новости США Дмитрий Кулеба война России и Украины ЗРК Patriot
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:03

"Украина открыта к диалогу о мире": в РФ запустили фейк после встречи Зеленского с Байденом

10:49

ЗРК Patriot Украине – еще одно поражение РФ, она потеряет рычаги для запугивания и террора – КулебаВидео

10:33

"Ситуация остается тяжелой": в Киеве нет альтернатив аварийным отключеним света - чиновники

10:27

От ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резников рассказал о новом пакете помощи США для ВСУВидео

10:25

Гороскоп 2023: астролог назвал счастливчиков года Черного Водяного КроликаВидео

Реклама
10:20

День Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря в день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

10:10

Чиновники утвердили трехразовое повышение тарифов на свет в 2023: кого оно коснетсяВидео

10:06

"Выступил в роли "почтальона Печкина": Медведев отвез Си Цзиньпину послание от Путина - СМИ

09:52

Кремль смирился с десятками тысяч убитых оккупантов, но продолжит войну — ISWВидео

09:47

Сколько ВСУ нужно времени, чтобы освоить ЗРК Patriot: в Пентагоне назвали срокиВидео

09:11

Поездка Зеленского в США сигнализирует о начале нового этапа войны - CNN

09:03

РФ может временно "положить" банковскую систему Украины: сколько нужно иметь наличных

08:52

"Каждый сантиметр земли пропитан кровью": Зеленский назвал битву за Бахмут решающейВидео

08:48

Лунный календарь на январь 2023: когда лучше открыть бизнес, а когда – спрятаться

08:40

Запад поможет Украине победить РФ на поле боя, но не может дать все, что требует Киев – БайденВидео

08:33

Страсти по УПЦ МП: пора заканчивать этот балаганмнение

08:31

Капитуляция России и трибунал в Гааге: астролог Росс рассказал, что могут принести затмения в 2023-мВидео

08:02

"Бавовна" в ресторане в Донецке: ранен Рогозин и один из главарей "ДНР"Видео

08:00

Теперь США не остановятся, пока Путин не окажется под судом и в клеткемнение

08:00

Подразделения ВСУ получили 30 авто от Олега Крота из холдинга TECHIIA

Реклама
08:00

Лунный календарь стрижек на январь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа

07:38

Дайте армии Украины бронетехнику и авиацию, их нехватка затягивает войну – ЗеленскийВидео

07:10

Как убрать следы соли на обуви: 3 самых быстрых способа, чтобы ботинки сияли

06:53

"У Путина - больной подход к миру": Зеленский заявил, что у него нет месседжей для президента РФВидео

06:29

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в лютый морозВидео

06:18

"Война не может быть заморожена": Зеленский в США заявил, что в 2023 году наступит переломный момент

05:39

"Этот парень скажет - да": Байден пошутил, отвечая на вопрос о поставке Украине ATACMSВидео

05:30

С Днем ангела Анны: красивые поздравления и открытки

05:19

РФ не победит в войне, но говорить с Путиным все равно придется - Байден

05:15

Визит Зеленского в Вашингтон - страшный сон Путинамнение

05:00

Когда ВСУ смогут наступать и выйдут ли сразу к Крыму: эксперт сделал прогнозВидео

04:49

Дата 22.12.2022 приблизит победу Украины: нумеролог пояснил, чего ждать от шести "двоек"Видео

04:19

Зеленскому аплодировали стоя: о чем говорил президент Украины в Конгрессе США - основные заявленияВидео

03:23

Зеленский в США передал конгрессменам боевой флаг Украины из БахмутаВидео

03:20

Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкойВидео

02:36

Зеленский выступает в Конгрессе США - прямая трансляцияВидео

02:33

"Страшная, как Джигурда": у выпившей Волочковой начались неприятностиВидео

02:04

Знаменитая украинская прыгунья вызвала восхищенные вздохи фанатов аппетитным декольте

01:35

Аналитик рассказал, грозит ли опасность украинским городам на Новый год от Путина и Лукашенко

01:35

"Шанс кардинально изменить жизнь": астролог Росс сказал, какие планы в 2023 году точно будут успешнымиВидео

Реклама
01:30

День энергетика: зажигательные поздравления и яркие открытки для героев невидимого фронтаФото

00:51

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

00:17

Пресс-конференция Зеленского и Байдена: важные заявления президентов

21 декабря, среда
23:44

Скандальный Орбан набросился на Евросоюз из-за помощи Украине в войне с РФВидео

23:42

На России пригласили оккупантов выступать на Новогоднем огоньке

23:23

Модель plus size Эшли Грэм показалась в мега откровенном платье

23:08

Еще один королевский малыш: принцессу Евгению после публичного выхода заподозрили в беременности

23:06

Байден сделал первое заявление о войне в Украине и прошелся по ПутинуВидео

23:00

"Так нечестно": певица Бьянка превратилась в распухший шар

22:57

"Крым – это ключ к победе": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуостроваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять