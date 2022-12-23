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"Флотилия береговой обороны": министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ

23 декабря 2022, 02:00
Уоллес заметил, что боеспособность развернутых сухопутных войск РФ упала более чем на 50%.
'Флотилия береговой обороны': министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ
Министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ / Фото gov.uk/government

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял хваленый Черноморский флот РФ, назвав его флотилией береговой обороны. Об этом говорится на сайте Минобороны Великобритании.

"Хваленый Черноморский флот России - это чуть больше, чем флотилия береговой обороны", - сказал Уоллес.

Также Уоллес отметил, что боеспособность развернутых сухопутных войск РФ упала более чем на 50%. Он убежден, что "концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдержала сопротивления Украины".

Он сообщил, что российские оккупанты уже потеряли более 100 тысяч своих солдат убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, Вооруженные силы Украины уничтожили более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.

Как сообщал Главред, Россия рассматривала Черноморский флот в качестве одной из главных сил на войне против Украины. Однако ВСУ сорвали планы Кремля - флот и его авиация пострадали от украинских атак. Крейсер Москва - флагман ЧФ РФ - потоплен вместе с рядом других кораблей. Военный авиаполк в захваченном Крыму потерял половину своих самолетов. Российский флот стал беспомощным и скрывается от новых ударов со стороны Киева.

Также сообщалось, что после атаки дронами на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе Россия обвинила в причастности к этому не только украинских военных, но и инструкторов из Великобритании. Мол, только иностранные инструкторы могли подготовить такую операцию.

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