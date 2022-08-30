После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – Politico

Черноморский флот РФ на войне с Украиной стал беспомощным - СМИ / Reuters, DVIDSHUB Flickr

Россия рассматривала Черноморский флот в качестве одной из главных сил на войне против Украины. Однако ВСУ сорвали планы Кремля – флот и его авиация пострадали от украинских атак. Крейсер Москва – флагман ЧФ РФ – потоплен вместе с рядом других кораблей. Военный авиаполк в захваченном Крыму потерял половину своих самолетов. Российский флот стал беспомощным и прячется от новых ударов со стороны Киева.

Журналисты Politico в своем материале пишут, что Россия изначально считала Черноморский флот ключевой силой в рамках войны против украинского государства. Однако теперь он отошел на второй план, поскольку российские корабли и авиация флота потерпели удары со стороны Украины.

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Отмечается, что в феврале с территории захваченного Крыма и Крымской акватории агрессор запускал ракеты по военным и гражданским объектам в глубине Украины. Такими действиями россияне блокировали доступ к украинским морским портам и угрожали высадкой десанта в Одессе.

Но Украине удалось перехватить инициативу. Силы обороны потопили несколько кораблей, среди которых и флагман флота – крейсер "Москва". После удара по авиабазе в Саки, оккупированном Крыму, серьезно пострадал авиаполк ЧФ РФ. Уничтожено около 50% боевых самолетов подразделения.

Подводные лодки агрессора периодически обстреливают Украину, но сам флот ожиданий Кремля не оправдал. Теперь он в обороне – прячется либо в портах, либо далеко от берега, чтобы не попасть под удары ВСУ.

Кроме того, указывают журналисты, ситуация на флоте ухудшилась из-за плохого управления, старого оборудования и самоуверенности руководства.

Тот факт, что Россия де-факто не использует свои корабли как боевую силу, указывает на беспомощность флота.

Дислокация ЧФ РФ в открытом море "серьезно ограничивает возможности российской кампании" на юге украинского государства.

Подчеркивается, что в составе флота более 30 кораблей, которые находятся или в порту, или в море. Но их эффективность существенно снизилась после того, как ВСУ ликвидировали крейсер Москва, а на острове Змеиный появились радары.

Ранее в британской разведке заявили, что Черноморский флот РФ занял оборонительную позицию. Флот ограниченно эффективен – это затрудняет реализацию общей стратегии российского военного вторжения в Украину. Проблемы возникли из-за потери крейсера "Москва", существенной части самолетов морской авиации и возвращения под контроль Киева острова Змеиный.

В американском Институте изучения войны заявили, что российское руководство в захваченном Крыму не уверено в безопасности ситуации на полуострове после того, как по оккупантам были нанесены удары. По данным экспертов, Путин в связи с ситуацией решил тайно и в срочном порядке сменить командующего Черноморским флотом.

Смотрите видео ТСН - Черноморский флот утратил более половины своих военных самолетов

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