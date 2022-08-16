Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка Британии

Черноморский флот РФ патрулирует лишь крымское побережье / Фото УНИАН

Корабли Черноморского флота России продолжают занимать оборонительную позицию. Патрулирование ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья. Ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

"Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года", - отмечают в разведке.

Также сообщается, что Черноморский флот РФ продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем.

"Он потерял свой флагман Москва, значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над Змеиным островом", - говорится в сообщении.

Отчет британской разведки / Фото twitter.com/DefenceHQ

В британской разведке указывают, что ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована.

"Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявлял, что постепенное продвижение армии Украины на Херсонском направлении может поспособствовать выходу на позиции, позволяющие нанести удар по Черноморскому флоту РФ. В таком случае Киев вряд ли обвинят в якобы нападении на Россию, поскольку это атака военной цели. Уничтожение вражеского флота приведет к тому, что Москва лишится половины возможностей для ракетных ударов по городам Украины.

31 июля российские пропагандисты сообщили, что ВСУ ранним утром якобы атаковали при помощи беспилотника штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Дескать, прилетел "неопознанный объект", после чего был нанесен удар. Пострадали 5 человек. По этой причине захватчики решили перенести празднование "Дня военно-морского флота".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что обвинения Москвы в адрес Украины по поводу обстрела штаба Черноморского флота в захваченном Крыму указывает на то, что россияне признают неэффективность своей системы противовоздушной обороны. Если оккупанты действительно винят во всем Киев, то уничтожение Крымского моста уже не является нереальной возможностью. В таком случае оккупантам лучше бежать с полуострова, пока эстакада не разрушена.

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