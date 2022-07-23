Если ВСУ сокрушат Черноморский флот, РФ лишится половины сил для ударов по городам Украины – эксперт

Украина может получить возможность уничтожить Черноморский флот РФ – Сунгуровский / Минобороны Украины, Reuters

Постепенное продвижение армии Украины на Херсонском направлении может поспособствовать выходу на позиции, позволяющие нанести удар по Черноморскому флоту РФ. В таком случае Киев вряд ли обвинят в якобы нападении на Россию, поскольку это атака военной цели. Уничтожение вражеского флота приведет к тому, что Москва лишится половины возможностей для ракетных ударов по городам Украины. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что постепенное поджимание российской армии на Херсонском направлении может привести к приближению ВСУ к позициям, которые позволят нанести удар по Черноморскому флоту. Украину вряд ли кто-то обвинит в якобы нападении на Россию, поскольку удар будет по военным целям.

Читайте такжеУкраине выгодно ударить по Крымскому мосту, но Запад боится ядерного удара России – Сунгуровский"В принципе, поддавливая на Херсонском направлении, поджимая противника и приближая эту линию фронта, мы можем рассчитывать на то, что под ударом противокорабельных ракет окажется Черноморский флот РФ. Вот это была бы очень хорошая цель. И безо всяких намеков на то, что мы, дескать, нападаем на Россию. Мы бьем по военным целям", - сказал Сунгуровский.

Также он добавил, что сокрушение ЧФ РФ позволит Украине лишит российские войска половины своих возможностей по нанесению ракетных ударов по украинским городам.

"Уничтожить флот и, условно говоря, наполовину лишить Россию возможностей по нанесению ударов по городам Украины стало бы существенным достижением. Выход на позиции для применения противокорабельных комплексов – реально было бы здорово", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

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Украина может нанести удар по Черноморскому флоту России

Британское издание The Telegraph в апреле опубликовало материал, в котором речь шла о том, что сокрушение ВСУ крейсера "Москва" сделало намного более уязвимым Черноморский флот РФ для ракет и беспилотников. По мнению журналистов, операции по высадке десанта стали рискованными, а заменить флагман своего флота россиянам фактически нечем.

23 июня военный эксперт Олег Жданов заявил, что армия Украины, скорее всего, будет рассматривать возможность нанесения удара по Черноморскому флоту РФ. По его словам, оккупированный Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов Harpoon, поэтому Генштаб может принять решение ударить по ЧФ, особенно в тот момент, когда проходит загрузка ракет Калибр на борт и подводные лодки.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов 19 июля сказал, что ВСУ с помощью полученного от Запада оружия собираются уничтожить Черноморский флот России. Он отметил, что страна-агрессор должна заплатить за свои действия. Также Гаврилов добавил, что для такого штурма нужно оружие большей дальности. При этом украинские войска уже наращивают число противокорабельных ракет.

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