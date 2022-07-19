Украина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием – The Times

Украина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Украина собирается с помощью западного оружия уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, пишет издание The Times. Отмечается, что об этом он сказал во время визита в Великобританию, где он наблюдает за учениями украинских военных.

При этом Гаврилов сказал, что Украина, прежде чем начать штурм, ждет получения от Запада оружия большей дальности, чем она имеет сейчас. Также украинские военные наращивают количество противокорабельных ракет.

"Они должны отплатить за свою агрессию", – процитировало издание слова заместителя министра обороны Украины.

В издании напомнили, что российские корабли, которые находятся в Черном море, постоянно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре на юге. Также из-за кораблей РФ Украина не может экспортировать зерно из своих портов, в частности из Одессы, ведь есть риск атаки со стороны России на эти суда.

Ранее сообщалось, что в Украине утверждена и действует стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. В ней прописаны основные пути и направления освобождения полуострова. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что с появлением в арсенале Вооруженных сил Украины западных оперативно-тактических ракет, удары по позициям оккупантов в захваченном РФ Крыму станут вопросом времени.

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