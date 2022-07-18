УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удар по Крымскому мосту и базам РФ: эксперт объяснил законные цели ВСУ

18 июля 2022, 19:35

Нанесение ударов по рашистам в оккупированном Крыму станет первоочередной задачей, уверен Олег Жданов.

Крымский мост
Крымский мост / Reuters

С появлением в арсенале Вооруженных сил Украины западных оперативно-тактических ракет, удары по позициям оккупантов в захваченному РФ Крыму станут вопросом времени, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как пишет он в колонке на Главреде, нанесение ударов по рашистам в оккупированном Крыму станет первоочередной задачей, дабы прекратить поставки российских вооружений.

Говоря о возможности удара ВСУ по Крымскому мосту, эксперт отметил, что необязательно обваливать центральный пролет моста – можно обвалить любой пролет между мостом и материком, чтобы прекратить поставки оружия в Крым.

"В данной ситуации речь не идет о том, удачный сейчас момент или нет – имеет значение оперативное превосходство. Если мы будем сидеть и ждать подходящего момента, то мы положим армию и проиграем войну. Есть военная целесообразность, а раз она есть, значит, при первой же возможности нужно наносить удары, иначе противник ударит первым", - пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что через Крымский мост Российская Федерация завозит технику, вооружения, личный состав и боеприпасы, в результате чего "наша армия умывается кровью на херсонском направлении".

"Мы потеряли юго-восток Украины за счет того, что Россия зашла с Крыма на нашу территорию. Одни только эти факты говорят о том, что нужно немедленно прекращать подпитку Крыма Точно так же Украине уже сейчас целесообразно наносить удары по военным базам в Крыму, потому что именно там находится российское оружие, которое потом оказывается на фронте. Военные базы в Крыму выполняют роль перевалочных баз, ремонтно-восстановительных баз, а также центров подготовки и формирования резерва. Поэтому Украине обязательно нужно наносить удары по военным базам в Крыму", - добавил Жданов.

Читайте такжеРакетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

Читайте также:

Олег Жданов новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:43

Армия РФ может обстрелять Украину ракетами в ближайшее время: носители высокоточного оружия наготове

19:36

Скандал во Львове: девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский языкВидео

19:35

Удар по Крымскому мосту и базам РФ: эксперт объяснил законные цели ВСУВидео

19:32

Венедиктова нарушила молчание и впервые высказалась об указе Зеленского

19:27

Если нам придется жить годами в "замороженном конфликте"мнение

Реклама
19:22

Зеленский просит Верховную Раду уволить БакановаВидео

19:17

Буряты хотят выйти из состава РФ: просят помощи у Байдена

19:16

Сами себя обстреливают: россияне опозорились, обнародовав карту боевых действий

19:05

Валит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантовВидео

18:58

ВСУ "вломили" российским оккупантам на двух направлениях: враг считает потериВидео

18:43

Белый гроб и мишка: в Виннице простились с мальчиком, которого убила российская ракета

18:07

"Судный день" для Украины: военный эксперт Жданов оценил угрозы РоссииВидео

18:05

"Киев не хочет мира": Захарова не поняла слова Кулебы о переговорах с РФ и все перекрутилаВидео

17:56

Первыми зайдут ВСУ: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения КрымаВидео

17:43

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву: кого касаетсяВидео

17:41

Почему Украине пора ударить по Крымскому мосту и российским военным базам в Крымумнение

17:32

После месячного молчания, служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь: "Чтобы вы знали"

17:24

Большие деньги, переезд и сказочное везение: 3 знака зодиака ждет 8 лет удачиВидео

17:20

Мощные взрывы и столб дыма: десант ВСУ сжег российские танки вместе с экипажемВидео

17:07

Европа не снимет санкции с России, если война закончится на условиях Путина - ШольцВидео

Реклама
16:52

Украину накроет духота: синоптики назвали дату рекордной жарыВидео

16:51

Контракт липовый, с деньгами обманули: оккупант пожаловался на жесткий "замес" в УкраинеВидео

16:39

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

16:08

Контрнаступление в Донецкой области: ВСУ освободили минимум два населенных пункта - Арестович

16:08

ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ – разведка БританииВидео

16:07

"В трусах придешь": скандального друга Лукашенко - нардепа Шевченко выгнали из зала ВРВидео

15:52

На Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГВидео

15:49

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

15:47

Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людейВидео

15:44

Одни руины: астролог назвала месяц, когда закончится ракетный террор и какой город пострадает большеВидео

15:12

Воюют в одном окопе: отец и сын пошли в Нацгвардию вместе бить оккупантов

15:01

Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

15:00

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

14:59

РФ переходит к обороне: эксперт спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУВидео

14:59

Ждем HIMARS, гаубицы и танки: дали бы все вовремя, удержали бы Северодонецк и Лисичанск – МИДВидео

14:45

Мирные переговоры возобновятся лишь после поражения РФ на фронте - КулебаВидео

14:34

"Неделя началась удачно": ВСУ попали в скопление оккупантов на ХерсонщинеВидео

14:32

Мощные взрывы на Херсонщине: взлетели на воздух склады с БК оккупантов РФВидео

14:26

ВСУ под Харьковом уничтожили 18-летнего десантника-оккупантаВидео

13:59

Армия Украины громит военные объекты РФ: враг убирает свои склады подальше от фронта – ГУРВидео

Реклама
13:57

Травили синтетическим ядом: на правую руку Путина совершено покушение – СМИВидео

13:36

"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз ПутинаВидео

13:23

ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – СоболевскийВидео

13:10

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

13:09

Силы ВСУ и войск РФ сравнялись, никто не собирается проигрывать – бывший глава разведки ФинляндииВидео

13:00

Зеленский назначил Малюка временным руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 июля 2022: Ракам – сплетни, Девам – испытания, Козерогам – хорошие новостиВидео

12:45

На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34"Видео

12:10

"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ - Подоляк

11:40

Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять