Удар по Крымскому мосту и базам РФ: эксперт объяснил законные цели ВСУ

Крымский мост / Reuters

С появлением в арсенале Вооруженных сил Украины западных оперативно-тактических ракет, удары по позициям оккупантов в захваченному РФ Крыму станут вопросом времени, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как пишет он в колонке на Главреде, нанесение ударов по рашистам в оккупированном Крыму станет первоочередной задачей, дабы прекратить поставки российских вооружений.

Говоря о возможности удара ВСУ по Крымскому мосту, эксперт отметил, что необязательно обваливать центральный пролет моста – можно обвалить любой пролет между мостом и материком, чтобы прекратить поставки оружия в Крым.

"В данной ситуации речь не идет о том, удачный сейчас момент или нет – имеет значение оперативное превосходство. Если мы будем сидеть и ждать подходящего момента, то мы положим армию и проиграем войну. Есть военная целесообразность, а раз она есть, значит, при первой же возможности нужно наносить удары, иначе противник ударит первым", - пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что через Крымский мост Российская Федерация завозит технику, вооружения, личный состав и боеприпасы, в результате чего "наша армия умывается кровью на херсонском направлении".

"Мы потеряли юго-восток Украины за счет того, что Россия зашла с Крыма на нашу территорию. Одни только эти факты говорят о том, что нужно немедленно прекращать подпитку Крыма Точно так же Украине уже сейчас целесообразно наносить удары по военным базам в Крыму, потому что именно там находится российское оружие, которое потом оказывается на фронте. Военные базы в Крыму выполняют роль перевалочных баз, ремонтно-восстановительных баз, а также центров подготовки и формирования резерва. Поэтому Украине обязательно нужно наносить удары по военным базам в Крыму", - добавил Жданов.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

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