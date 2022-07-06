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Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

6 июля 2022, 01:37

Теоретически угроза для Крымского моста существует уже сейчас, когда Вооруженные силы Украины получили западное вооружение.

Крымский мост
Крымский мост можно если не уничтожить, то нанести повреждения / Коллаж Igor Smelyansky, twitter.com/Krymsky_bridge

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука оценил шансы того, что защитники Украины смогут ударить по Крымскому мосту из западного оружия, которое уже находится на вооружении ВСУ.

По его словам, теоретически угроза для Крымского моста существует.

"Есть ли угроза? Теоретически есть, но практически, к сожалению, я такой угрозы пока не вижу. Хотелось бы, но…", - сказал Тука в интервью изданию Obozrevatel.

Учения оккупантов по защите эстакады, которые проводит страна-агрессор, бывший заместитель министра назвал "очередным пропагандистским трюком, чтобы с ненавистью к Украине мобилизовать свое население".

"Я не знаю, ставится ли военным руководством Украины такая задача – уничтожить Крымский мост. Но даже если не уничтожить, а нанести ощутимый ущерб этому сооружению, то начинать, с моей точки зрения, надо с уничтожения системы ПВО, которая создана вокруг этого моста", - добавил Георгий Тука.

Как сообщал Главред, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что на вооружение ВСУ поступили американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В комплекте с ними союзники поставили реактивные снаряды дальностью до 80 км. Если бы речь шла об оперативно-тактических ракетах для HIMARS дальностью до 300 км, то украинские защитники смогли бы наносить удары по Крымскому мосту.

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