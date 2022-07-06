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Боятся ВСУ: Россия использует "ловушки" для защиты Крымского моста - исследование

6 июля 2022, 21:50

Мост в оккупированный Крым является стратегическим связующим звеном для поставок вооружения, боеприпасов и прочей провизии

Россия использует "ловушки" для защиты моста / Cover shores

Страна-агрессор использует необычные "ловушки" для защиты Крымского моста, сообщает OSINT-исследователи из сайта "Cover shores".

По информации специалистов, мост в оккупированный Крым является стратегическим связующим звеном для поставок вооружения, боеприпасов и прочей провизии для российской армии на территории Украины. Теперь Россия развернула несколько систем противодействия для его защиты.

В начале июля туда отбуксировали две баржи-мишени, обычно находившиеся на военно-морской базе в Новороссийске. Они были пришвартованы на восточной стороне главного моста, в сторону Азовского моря.

Эти баржи покрыты радиолокационными отражателями. При других обстоятельствах они используются как цели для Черноморского флота. Теперь они, похоже, используются в качестве радиолокационных ловушек, чтобы сбить с толку украинские ракеты.

Как сообщал Главред, эксперт Александр Коваленко сообщил о том, что Керченский мост играет очень важную роль для оккупанта – это основная логистическая "артерия" от материковой России в оккупированный Крым, поэтому его усиленно охраняют. Он может быть уничтожен, но главное в этом – расстояние и нужная ракета, а пока ни того, ни другого у Украины нет.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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