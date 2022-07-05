Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИ

Крымский мост / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Русские оккупанты усилили оборону Крымского моста новым военным оборудованием ‒ потому как боятся, что его могут атаковать бойцы украинской армии. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник среди силовиков страны-агрессора.

Тот рассказал, что на мосту были установлены щиты-мишени с отражающими элементами, которые должны помочь в случае ракетного удара.

Кроме того, как говорит российский военный эксперт Сергей Горбачев, россияне задействовали в охране Крымского моста "силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговой охраны и Росгвардии".

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Позднее экс-главарь боевиков группировки "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) заявил - Крымский мост обязательно будет уничтожен ВСУ.

"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота - это вам не фунт изюма. Так что теоретически, при помощи "дорогих западных партнеров", через какое-то время они пустят ракеты по Крымскому мосту. [...] Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – заявил Гиркин.

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