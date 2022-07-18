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Первыми зайдут ВСУ: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Крыма

18 июля 2022, 17:56

Основным инструментом деоккупации является дипломатический путь. Однако не исключены и другие варианты.

Крым, Украина
Тамила Ташева рассказала о шагах по деоккупации Крыма / УНИАН

В Украине утверждена и действует стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. В нем прописаны основные пути и направления освобождения полуострова, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Как подчеркнула она в интервью Укринформ, в документе прописано, что основным инструментом деоккупации является дипломатический путь. Однако не исключены и другие инструменты.

"Мы понимаем, что первыми на территорию Крыма все равно будут заходить военные. Поэтому использование военных элементов в деоккупации Крыма будет точно", - говорит представитель президента.

Вместе с тем она уверена в том, что основным инструментом все равно станет использование политики дипломатического диалога.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, на юге, от того, как будет происходить освобождение других временно оккупированных территорий. Поэтому прежде всего – дипломатия, но и военные элементы", - добавила Ташева.

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Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Как подчеркнул во время всеукраинского информационного телемарафона представитель ГУР Вадим Скибицкий, на сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы.

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