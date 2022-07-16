Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР оценили вероятность ударов дальнобойными РСЗО

В ГУР оценили вероятность применения HIMARS в Крыму / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Как подчеркнул во время всеукраинского информационного телемарафона представитель ГУР Вадим Скибицкий, на сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы.

"Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", - сказал он.

"Вы также видите, насколько активно используется Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего, это системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. Потому, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - добавил Скибицкий.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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